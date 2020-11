Mac mini 2020: quando esce, specifiche, prestazioni

Il nuovo Mac mini (2020) è stato presentato all'evento Apple 'One More Thing' del 10 novembre. Mac mini (2020) è visivamente molto simile ai modelli precedenti, ma i veri cambiamenti si trovano all'interno, con l'implementazione di una CPU fino a tre volte più veloce e performance grafiche fino a sei volte superiori rispetto ai Mac mini più datati.

Il miglioramento nelle prestazioni è garantito dal nuovo SoC Apple M1, che troviamo anche sul nuovo MacBook Pro 13 e sul nuovo MacBook Air.

Secondo quanto affermato da Apple, il nuovo chip permette al Mac mini di compilare codici in Xcode fino a tre volte più velocemente, supportare i titoli più impegnativi ed eseguire rendering in Final Cut Pro molto più velocemente, il tutto in un formato piccolo e compatto. Continuate a leggere per scoprire tutte le novità di Mac mini.

Nuovo Mac mini (2020): prezzo

Il prezzo di partenza del nuovo Mac mini è di 819€ per il modello con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

La versione con 8 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione invece costa 1.049€.

Il prezzo di listino è inferiore rispetto al prezzo di lancio del Mac mini 2018, nonostante il salto generazionale e l'avanzamento tecnologico.

Nuovo Mac mini (2020): quando esce

Siamo rimasti sorpresi dalla presentazione del nuovo Mac mini, considerando che l'ultimo aggiornamento della linea risale solo a marzo 2020. Eravamo comunque dell'idea che le specifiche del penultimo modello non fossero sufficienti per giustificare il prezzo, e riponiamo la nostra fiducia nelle prestazioni della nuova macchina con SoC M1.

Il nuovo Mac mini (2020) è ordinabile dal 10 novembre.

Nuovo Mac mini (2020): specifiche

Il punto di forza del nuovo Mac Mini è proprio il nuovo processore Apple M1 basato su architettura ARM.

Apple afferma che l'Apple M1 ha un rapporto potenza/watt superiore rispetto alla concorrenza. Il SoC include una CPU a 8 core, con quattro core ad alte prestazioni e quattro a elevato risparmio energetico per equilibrare i carichi di lavoro. Si dice che permetterà un'elaborazione dei dati fino a tre volte più veloce rispetto ai Mac mini precedenti.

Si è parlato anche delle prestazioni di gioco. Se utilizzavate il vecchio Mac mini anche per il gaming, con Apple M1 il nuovo Mac mini riuscirà a gestire i giochi particolarmente impegnativi dal punto di vista grafico, garantendo frame rate fino a quattro volte superiori.



Ottime notizie anche per grafici e videomaker: eseguire il rendering di una timeline complessa in Final Cut Pro sarà fino a sei volte più veloce Ie vengono supportati fino a due display (uno con risoluzione fino a 6K e frequenza di aggiornamento a 60 Hz connesso tramite Thunderbolt e uno con risoluzione 4K e frequenza di aggiornamento a 60 Hz connesso tramite HDMI 2.0).

Il modello base di Mac mini (2020) monta il chip Apple M1 con CPU e GPU a 8 core, 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. C'è un altro modello con le stesse specifiche ma il doppio di spazio di archiviazione (512 GB).

Ogni modello è configurabile con 16 GB di RAM e fino a 2 TB di memoria SSD. Sono presenti una porta Ethernet, due porte Thunderbolt, una porta HDMI, due porte USB e il jack per le cuffie.