L'iPhone 5G sembra destinato a diventare l'iPhone più costoso di tutti i tempi

L’iPhone 5G di Apple dovrebbe esser messo in vendita nel 2020, forse come iPhone 12,e anche se non ne sappiamo molto al momento, di sicuro non sarà economico - e se la stima di un noto analista fosse corretta, risulterà davvero molto costoso.

L'analista è Ming-Chi Kuo, e se seguite le notizie di Apple probabilmente conoscerete il nome: è uno degli analisti Apple più prolifici e le sue previsioni riguardo a iPhone, iPad e Apple Watch spesso risultano corrette.

Tramite Appleinsider, Kuo ha previsto quali cambiamenti vedrà l'iPhone 5G rispetto agli iPhone 11. L'aspetto principale è che i suoi componenti sono molto più costosi - fino al 60% in più, in alcuni casi - e questo probabilmente si tradurrà in un prezzo considerevolmente più elevato per il prodotto finito.

Secondo Kuo, il costo di un chipset per iPhone 5G aumenterà del 35%. Anche se questo non significa che il prezzo al dettaglio salirà necessariamente dello stesso importo, è improbabile che Apple taglierà i propri margini di vendita.

Questo non sarà l'unico aggiornamento, poiché il design dovrà anche cambiare un po’ per adattarsi alla tecnologia 5G per cui l'iPhone 5G sembra molto diverso dai predecessori.

Secondo Kuo, la struttura in metallo del dispositivo avrà un costo di costruzione del 50/60% in più, mentre la copertura in vetro sarà più costosa del 40/50%.

Quindi, mentre l'iPhone 11 costa 630€, in base alle stime di Kuo, il prossimo iPhone potrebbe costare intorno ai 1080€, se Apple trasferisse la maggior parte o tutti i costi delle nuove componenti ai consumatori.

Questi sono ovviamente numeri altamente speculativi in ​​questo momento - non sappiamo ancora il prezzo di quello che riteniamo sarà l'iPhone 12 senza 5G .

La maggior parte dei telefoni 5G che abbiamo visto sono costati più delle loro controparti 4G: OnePlus 7 Pro 5G e Oppo Reno 5G erano entrambi identici alle versioni 4G, tranne per la connettività 5G, ed entrambi erano più costosi.

Un simile aumento di prezzo sarebbe sgradito, se non del tutto inaspettato, una “mazzata” per i fan del melafonino, poiché i dispositivi Apple sono in genere molto più costosi rispetto alle loro controparti Android - e l'aggiunta del 5G potrebbe ulteriormente accrescerlo.