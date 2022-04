TV LG 2022: tutti i modelli OLED, mini LED e QNED di quest'anno

Dopo la presentazione dei nuovi LG C2 OLED e LG G2 OLED al CES 2022, entrambi dotati di pannelli OLED evo e caratterizzati da un picco di luminosità superiore rispetto ai precedenti modelli, finalmente sappiamo qualcosa anche sui prezzi e la data di lancio degli altri TV LG 2022.

A sorpresa, mentre i concorrenti fanno a gara a chi propone il formato più grande, quest'anno LG ha deciso di commercializzare i suoi TV OLED serie C nel taglio da 42 pollici. I prezzi dei modelli LG C2 OLED partiranno da $1,399 per il nuovo formato compatto e toccheranno i $24,999 per l'enorme 88 pollici 8K Z2 OLED.

La buona notizia? Ci sono anche diverse opzioni OLED economiche come i nuovi LG A2 e LG B2, che vanno a sostituire i precedenti LG A1 OLED e B1 OLED dello scorso anno. I prezzi partono da $1,499 per il modello OLED B2 da 55 pollici, cifra perfettamente in linea con gli standard dell'azienda coreana.

LG TV 2022: quali sono le novità?

LG non ha mostrato grandi innovazioni tecnologiche al CES 2022, ma ci ha tenuto a sottolineare che i suoi pannelli OLED evo saranno equipaggiati su più modelli quest'anno, e tra questi spiccano i TV OLED della serie C. LG ha anche parlato della tecnologia mini-LED dei suoi televisori QNED di fascia alta, e dei benefici che porta in termini di precisione dei colori e di angolo di visione.

OLED, QNED, o NanoCell? LG dispone di un'ampia gamma di TV con tecnologie differenti: OLED: un pannello che utilizza diodi organici che emettono luce da ogni pixel per creare un contrasto virtualmente illimitato (un pixel bianco puro accanto a un pixel totalmente nero, per esempio) ma ha un picco di luminosità limitato. QNED è una nuova tecnologia lanciata nel 2021. L'acronimo sta per quantum nano-emitting diodes. Questi pannelli fanno uso di una retroilluminazione mini-LED derivante da 30.000 minuscoli LED e dispongono di circa 2.500 zone di oscuramento che garantiscono un elevato controllo della luminosità e del contrasto.

LG afferma di aver notevolmente ridotto il peso di alcuni dei suoi TV OLED (fino al 50%). Un esempio? Sia il nuovo LG C2 OLED che i modelli OLED della serie G utilizzano una nuova fibra composita e sono caratterizzati da delle cornici più sottili (6mm vs 10.2mm).

Gli aggiornamenti, naturalmente, riguardano anche la componentistica hardware. A bordo dei nuovi TV LG troviamo il processore Alpha a9 Gen. 5 che garantisce un upscaling superiore e migliora decisamente l'audio. A bordo troviamo anche la tecnologia Dynamic Tone Mapping Pro che aumenta le zone di colore da 500 a 5.000 incrementando nettamente la gamma dinamica dei pannelli OLED.

Infine, LG ha aggiornato i suoi TV con il nuovo webOS22 concepito appositamente per i nuovi modelli. L'ultima versione del software è dotata di nuovi profili utente per i contenuti raccomandati e di una modalità Always Ready che scimmiotta l'Ambient Mode di Samsung, mostrando uno sfondo dinamico o statico (a vostra scelta) quando la TV non è in uso.

TV LG OLED 2022

Gamma LG OLED 2022

LG Z2 8K OLED (77, 88 pollici): Il top di gamma OLED 8K di LG torna in grande spolvero nel 2022. Non è cambiato molto rispetto al modello 2021, a parte il nuovo processore Alpha a9 Gen 5 che si trova a bordo di tutti gli ultimi TV LG. L'upscaling ne risulta migliorato, come anche l'audio Dolby Atmos; le specifiche di gioco ci sono tutte, dall'HDMI 2.1 al VRR, presenti anche sui TV OLED C2 e G2. Da quest'anno la versione da 88 pollici si può montare a parete, sempre che abbiate una casa abbastanza spaziosa per ospitarla.

LG Z2 OLED prezzi e data di uscita: (I prezzi sono indicati in dollari in attesa del listino europeo)

77 pollici OLED778Z2PUA disponibile da aprile 2022 a un prezzo di $12,999

88 pollici OLED88Z2PUA disponibile da aprile 2022 a un prezzo di $24,999

LG G2 4K OLED (55, 65, 77, 83, 97 pollici): la lussuosa Gallery Series di LG torna anche nel 2022 con il nuovo LG G2 4K OLED. Oltre al nuovo pannello LG OLED Evo, G2 4K introduce il maxi formato da 97 pollici assente lo scorso anno.

LG G2 OLED prezzi e data di uscita: (I prezzi sono indicati in dollari in attesa del listino europeo)

55 pollici OLED55G2PUA disponibile da Aprile 2022 a un prezzo di $2,199

65 pollici OLED65G2PUA disponibile da Marzo 2022 a un prezzo di $2,999

77 pollici OLED77G2PUA disponibile da Marzo 2022 a un prezzo di $3,999

83 pollici OLED83G2PUA disponibile da Aprile 2022 a un prezzo di $6,499

LG C2 4K OLED (42, 48, 55, 65, 77, 83 pollici): vi stavate chiedendo dove sono i modelli della Serie C? Tranquilli, i popolarissimi OLED LG C-Series tornano nel 2022 con diverse novità interessanti. Tra queste troviamo il nuovo formato da 42 pollici con supporto 4K/120Hz, ideale per collegare le console PS5 e Xbox Series X. Non manca il supporto per le tecnologia Dolby Vision HDR e Dolby Atmos. I modelli da 55 pollici in su utilizzeranno i pannelli LG OLED evo per garantire un HDR più luminoso, oltre ad equipaggiare l'ultimo processore LG Alpha a9 Gen 5 che incrementa notevolmente la qualità dell'upscaling.

LG C2 OLED prezzi e data di uscita: (I prezzi sono indicati in dollari in attesa del listino europeo)

42 pollici OLED42C2PUA disponibile da Maggio 2022 a un prezzo di $1,399

48 pollici OLED48C2PUA disponibile da Marzo 2022 a un prezzo di $1,499

55 pollici OLED55C2PUA disponibile da Marzo 2022 a un prezzo di $1,799

65 pollici OLED65C2PUA disponibile da Marzo 2022 a un prezzo di $2,499

77 pollici OLED77C1PUA disponibile da Marzo 2022 a un prezzo di $3,499

83 pollici OLED83C2PUA disponibile da Aprile 2022 a un prezzo di $5,499

LG B2 4K OLED (55, 65, 77 pollici): LG ha confermato l'arrivo della nuova serie B2 nel corso del 2022. La differenza principale tra questi modelli e i TV OLED C2 sta nel processore. Mentre i nuovi C2 dispongono dell'ultimo Alpha a9 Gen 5, i modelli della gamma B2 sono basati sul precedente LG Alpha a7 Gen 5. Questo significa che l'upscaling e l'elaborazione delle immagini rimangono ancorate agli standard del 2021.

LG B2 OLED prezzi e data di uscita: (I prezzi sono indicati in dollari in attesa del listino europeo)

55 pollici OLED55B2PUA disponibile da Marzo 2022 a un prezzo di $1,499

65 pollici OLED65B2PUA disponibile da Marzo 2022 a un prezzo di $1,999

77 pollici OLED77B2PUA disponibile da Marzo 2022 a un prezzo di $3,299

LG A2 4K OLED (55 e 65 pollici): L'ultimo OLED della gamma di TV LG 2022 è l'LG A2 OLED, successore dell'A1 OLED dello scorso anno. Fin dal suo debutto abbiamo avuto i nostri dubbi sulla serie A OLED in quanto utilizza un pannello da 60Hz invece che da 120Hz, ponendosi di fatto come alternativa economica alle serie B e C.

Di norma consigliamo i modelli della gamma A OLED a coloro che amano vedere film datati o contenuti meno recenti, mentre li sconsigliamo vivamente a chi possiede una Xbox Series X o PS5 e a tutti cloro che vogliono il massimo della scorrevolezza.

Prezzo e data di uscita da definire.

TV LG QNED 2022

LG QNED99 8K TV (65, 75, 86 pollici): LG Nano99 è ancora una volta il televisore "QNED" con le specifiche più avanzate della gamma LG 2022. Questo modello utilizza una retroilluminazione Mini LED per migliorare il controllo della luminosità e il contrasto rispetto ai display LCD-LED standard. La risoluzione è 8K e il pannello raggiunge i 120Hz con supporto per il Full Array Local Dimming. Presente anche il supporto per i comandi vocali.

LG QNED95 8K TV (65, 75 pollici): Il modello QNED95 è simile al più costoso QNED99 e dotato di un pannello Mini LED 8K, ma riduce le frequenze a 60Hz. A bordo troviamo anche un'iterazione 8K del processore AI a9 Gen 4.

LG QNED90 4K TV (65, 75, 86 pollici): Questo TV QNED ha una risoluzione 4K, un pannello da 120Hz e supporta il Full Array Local Dimming. In questo caso a bordo troviamo il processore a7 Gen 4 AI piuttosto che l'a9.

Prezzi Europei:

LG QNED90 (65 pollici): €2,500

€2,500 LG QNED90 (75 pollici): €3,800

€3,800 LG QNED90 (86 pollici): €5,700

LG QNED85 4K TV (65, 75 pollici): Questo modello QNED ha una risoluzione 4K e condivide le specifiche con il QNED90, fatta eccezione per il pannello da 60Hz.

Quali sono le altre novità in arrivo da LG?

Finora, LG non ha cora detto niente sui prossimi TV UHD e sulla gamma Nano Cell. Possiamo ipotizzare che i TV Nano Cell usciranno in numero ridotto nel corso del 2022, ma probabilmente ci saranno almeno due modelli. Possiamo quindi aspettarci l'arrivo di qualche modello di fascia media e bassa nei prossimi mesi.

Non appena avremo notizie certe aggiorneremo questo articolo con i modelli LG in uscita nel corso dell'anno e i prezzi in euro.