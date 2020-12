Le attesissime Apple AirPods Studio potrebbero arrivare giusto in tempo per il natale

Dovremmo tornare a sperare nuovamente nel lancio di Apple Airpods Studio?

Preferiamo andarci cauti ma considerando che prima della fine dell’anno Apple ha intenzione di presentare una serie di nuovi prodotti, ci auguriamo vivamente che le cuffie over-ear siano tra questi.

In una nota interna pubblicata da MacRumors e proveniente "da una fonte affidabile", Apple avrebbe detto ai suoi tecnici che "Ci sono dei cambiamenti che riguardano AppleCare in programma per martedi 8 dicembre, approssimativamente alle 5:30 a.m."

Per citare MacRumors, "Apple ha detto i suoi tecnici di preparare le SKU e creare ex novo o aggiornare le descrizioni e i prezzi dei nuovi prodotti", il che suggerisce che il nuovo hardware Apple potrebbe arrivare sugli scaffali prima di natale.

Questo confermerebbe quanto riportato in un tweet del noto leaker @L0vetodream, che ha detto che ci sarà una "sorpresa natalizia da parte di Apple" anche se non hanno specificato di cosa si tratta, salvo dire che sarà "un buon inverno".

Leggendo questo tweet si potrebbe pensare che l'azienda si riferisca alle cuffie intese come accessorio ideale per tenere le orecchie al caldo, ma lasciando da parte i voli pindarici non ci sono prove a riguardo.

Ritardi su ritardi

Apple AirPods Studio dovrebbero essere le prime cuffie a padiglione prodotte dall'azienda di Cupertino e, forse proprio per questo, sono al centro di rumor e indiscrezioni da tempo immemore.

I rumor circolano dalla fine del 2019 e vanno dai render ai report di Bloomberg che ipotizzavano un lancio per ottobre 2020. Come ben sappiamo però, le cose non sono andate cosi.

Del resto potevamo aspettarcelo, dato che diverse fonti attendibili come l’esperto di prodotti Apple Jon Prosser hanno spesso parlato di problemi di produzione per AirPods Studio.

Per questo motivo continuiamo a sperare, ma senza crederci troppo. Potete star certi che monitoreremo attentamente l’evento Apple fissato per l’8 dicembre prossimo e vi terremo aggiornati su tutte le novità della Mela.