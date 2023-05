Le 7 novità più attese al Google IO 2023: smartphone, tablet, AI e molto altro

Siamo ormai vicini all'inizio dell'evento Google IO 2023 e grazie a una serie di novità preannunciate ci aspettiamo di vederne delle belle. Oltre alla presentazione dei nuovi dispositivi della serie Pixel, al nuovo software Android e agli aggiornamenti dedicati ai servizi Google, quest'anno dovrebbero esserci importanti novità che riguardano il motore di ricerca e in particolare l'integrazione AI. Per saperne di più dovremo attendere il keynote del 10 maggio, giorno in cui verranno svelate tutte le novità più importanti del Google IO 2023.

Anche se una volta era un evento dedicato principalmente agli sviluppatori, il Google IO è diventato una vetrina importante per mostrare al pubblico le novità in ambito hardware e software. Quest'anno ci aspettiamo molto dai nuovi prodotti Pixel, anche se l'attenzione è tutta sullo sviluppo e l'integrazione della tecnologia AI sulle piattaforme Google e in particolare sul motore di ricerca.

Mentre attendiamo conferma da Google, in questo articolo abbiamo raccolto le 7 novità più attese che speriamo di vedere al Google IO 2023.

1. Google Pixel Fold

Google Pixel Fold come mostrato da Google su Twitter (Image credit: Google)

Pixel Fold è ormai una certezza visto che Google stessa ne ha annunciato la presentazione il prossimo 10 maggio. Tuttavia, se escludiamo il video da otto secondi pubblicato la scorsa settimana, al momento non sappiamo molto sul primo pieghevole Google.

Stando alle indiscrezioni circolate finora, Google Pixel Fold avrà un display principale da 7,69 pollici e un display di esterno da 5,79 pollici. Per quanto riguarda il processore, pare che al suo interno troveremo lo stesso Tensor G2 equipaggiato dai Pixel 7. Il comparto fotografico dovrebbe essere composto da tre sensori e il prezzo di lancio indicato è di 1.799 dollari (non ci sono info sui prezzi in euro).

Non neghiamo che il prezzo è un tantino al di sopra delle nostre aspettative, ma del resto (almeno sulla carta) Pixel Fold ha tutte le carte in regola per imporsi sui rivali di casa Samsung e, potenzialmente, diventare il miglior pieghevole sul mercato.

2. Google Pixel 7a

Render del Pixel 7a (Image credit: OnLeaks / MySmartPrice)

Sarebbe una vera sorpresa se il Pixel 7a non venisse annunciato al Google IO 2023. L'ultimo della serie di smartphone di fascia media di Google dovrebbe essere equipaggiato con un processore Tensor G2, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria. Il display da 6,1 pollici, invece, dovrebbe avere una frequenza di aggiornamento di 90Hz.

A conti fatti le specifiche sono molto vicine a quelle del Pixel 7, come anche le prestazioni (se i benchmark trapelati sono corretti); per quanto riguarda il prezzo abbiamo solo voci non confermate che parlano di 449 dollari. Non sappiamo nulla sul possibile listino europeo, ma ipotizziamo una cifra inferiore ai 500€.

Ricordiamo inoltre che il Google Pixel 6a è stato annunciato l'anno scorso al Google IO, quindi c'è un precedente per questo reveal.

3. Android 14

Non dimentichiamo la parte software, che in teoria dovrebbe essere l'argomento principale del Google IO 2023. Android 14 sarà uno dei punti salienti dell'evento, durante il quale avremo un'anteprima delle nuove funzioni quali la clonazione delle app (per l'utilizzo di due account sulla stessa applicazione) e i login senza password.

Naturalmente, Android 14 non è l'unica piattaforma software sviluppata da Google: durante l'evento assisteremo anche alla presentazione del nuovissimo Wear OS e del sistema operativo dedicato ai Chromebook, ovvero ChromeOS.

Notoriamente il Google IO è teatro di presentazioni anche per i servizi Google e per applicazioni come Gmail, Google Maps, Google Drive e altre ancora, quindi ci aspettiamo qualche novità anche su questo versante.

4. Google Pixel Watch 2

Non sono circolate molte voci sul Pixel Watch 2, ma considerando che il Pixel Watch originale è stato annunciato al Google IO 2022, è possibile che il nuovo smartwatch di casa Google venga presentato a giorni insieme a Pixel 7a.

Detto questo, diverse fonti sostengono che che il Pixel Watch 2 arriverà insieme al Pixel 8 a ottobre, il che coinciderebbe con il calendario dello scorso anno. Per quanto riguarda gli aggiornamenti si parla di un processore più veloce e di un quadrante con cornici più sottili.

5. Intelligenza Artificiale

(Image credit: Gguy via Shutterstock)

Con l'arrivo di ChatGPT e Bing AI, Google è rimasta indietro nel campo dell'intelligenza artificiale e, come vi raccontiamo da mesi, sta preparando la sua contromossa. Quale occasione migliore del Google IO 2023 per un contrattacco nei confronti di Microsoft?

L'intelligenza artificiale è già stata discussa in occasione di ogni precedente IO ed è già incorporata in quasi tutti i prodotti Google, ma il 10 maggio ci aspettiamo di vedere novità importanti durante il keynote. È probabile che l'intelligenza artificiale diventi molto più diffusa all'interno delle applicazioni Google e ci aspettiamo di sapere qualcosa in più anche su Google Bard e sulle sue prossime iterazioni.

Di recente si è parlato anche di novità che riguardano l'integrazione dell'AI all'interno del motore di ricerca Google con l'arrivo di Magi, l'alter-ego di ChatGPT che dovrebbe migliorare le capacità di Google Search.

6. Google Pixel Tablet

Da tempo attendiamo un Pixel Tablet (Image credit: Google)

Aaspettiamo il Google Pixel Tablet da un'eternità, o più precisamente da quando è stato mostrato per la prima volta al Google IO 2022. A distanza di un anno, è giunto il momento (o almeno si spera) per Google di lanciarlo e metterlo in vendita, e sarebbe logico farlo in occasione dell'IO di quest'anno.

Sappiamo già qualcosa sul tablet: sarà un hub per la casa intelligente, disporrà di un supporto dedicato per l'altoparlante e monterà il chipset Tensor G2, come il Pixel 7. Non conosciamo il prezzo, ma si parla di una cifra vicina ai 600 euro.

Parlando di attese, è da un po' che aspettiamo la risposta di Google agli AirTag di Apple, padroni indiscussi del mercato in assenza di alternative Android. Il Google IO 2023 potrebbe essere il momento giusto per farlo e ci sono diverse voci autorevoli che sostengono che la presentazione avverrà proprio il 10 maggio.

Google e Apple hanno già collaborato per introdurre misure anti-stalking dedicate ai tracker su Android e iOS, quindi ora manca solo l'hardware. Dalle prime indiscrezioni trapelate, i nuovi Google AirTags (per ora li chiamiamo così) dovrebbero essere marchiati Nest e Google potrebbe lanciare un'interfaccia rinnovata per tracciare tutti i vostri gadget contemporaneamente.

Ci teniamo a specificare che alcuni dei dispostivi elencati potrebbero vedere la luce in un secondo momento dell'anno, magari a ottobre in occasione del lancio dei nuovi Pixel. In ogni caso seguiremo il Google IO 2023 per scoprirlo e vi terremo aggiornati su tutte le novità più importanti minuto per minuto.