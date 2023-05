Google svela il Pixel Fold a una settimana dall'evento di presentazione (video)

Dubitavate dell'arrivo del Pixel Fold? La vostra "mancanza di fede" è insopportabile!

Con chiari riferimenti al Quarto Maggio e allo Star Wars Day, Google ha annunciato ufficialmente il suo Pixel Fold su Twitter e lanciato un sito di supporto che offre una buona panoramica del pieghevole.

Pixel Fold sarà presentato all'evento Google I/O del 10 maggio e noi saremo presenti per dare raccontarvi tutte le novità in arrivo. Google ha comunicato la data e il luogo dell'evento su Twitter, oltre a confermare il nome del dispositvo che, come previsto, si chiamerà appunto Pixel Fold. Non sappiamo molto di più sul pieghevole, ma siamo comunque entusiasti di sapere che lo vedremo a breve.

Ecco il video:

✨May The Fold Be With You✨https://t.co/g6NUd1DcOJ#GoogleIO #PixelFoldMay 10 pic.twitter.com/K8Gk21nmo8May 4, 2023 See more

Insieme al tweet è stato pubblicato un video promozionale che mostra il nuovo telefono da diverse prospettive. Il breve filmato ci offre una chiara visione del retro dello smartphone, dell'ampio display interno e anche dello schermo esterno.

Ecco cosa ci mostra il video di Pixel Fold

Il video diffuso da Google conferma che il Pixel Fold è più ampio rispetto al Samsung Galaxy Z Fold 4, sia in larghezza che in spessore. Lo Z Fold è molto stretto quando è chiuso ed è parecchio più alto degli smartphone tradizionali. Il Pixel Fold invece sembra essere più largo, il che dovrebbe renderlo più comodo da usare quando è chiuso.

La fotocamera sulla destra sembra un teleobiettivo (Image credit: Google)

Sul retro del telefono, possiamo vedere chiaramente un comparto fotografico composta da tre fotocamere, una delle quali assomiglia agli obiettivi zoom ripiegati tanto in voga negli ultimi anni.

Anche con il display aperto, almeno dal video, è difficile distinguere la piega sul display interno. Il vetro stesso è avvolto dall'oscurità durante la sequenza di apertura, quindi non si riescono a vedere bene i bordi interni.

Dalle immagini è difficile vedere la piega interna del display (Image credit: Google)

Nel video possiamo dare un'occhiata alla schermata iniziale del Pixel Fold. Non sembra molto diversa da quella dei dispositivi Android 13 e in particolare del Pixel 7. I widget che si vedono nel video sono già tutti disponibili, quindi non c'è ancora nulla di nuovo in termini di funzioni software. Non è chiaro se il Pixel Fold arriverà con Android 13 o se sarà equipaggiato con un nuovo software dedicato (come già accaduto con Android 12L).

Nel video si vede anche uno scorcio del display esterno in modalità Always-On Display, quindi completamente nero, sul quale si notano delle notifiche. Le indiscrezioni suggeriscono che il display esterno potrebbe essere molto grande, ma questo video non ci dice molto a riguardo.

Quando potremo acquistarlo?

Sappiamo con certezza che il Pixel Fold verrà presentato il 10 maggio, ma quando potremo acquistarlo? Al momento non è chiaro. Il Pixel 7a, che in teoria verrà annunciato il 10 maggio al Google I/O, è stato recentemente avvistato su eBay. Questo lascia intendere che le prime unità sono già in fase di distribuzione e che presto saranno disponibili per l'acquisto.

Nothing new on the software front (Image credit: Google)

Il Pixel Fold, invece, è apparso solo nei leak trapelati in rete e nel video pubblicato di recente da Google. Non abbiamo visto annunci di vendita su eBay o simili, quindi probabilmente dovremo attendere ancora un po' prima di poterlo acquistare.

Per ora non ci sono nemmeno certezze sul prezzo, ma contiamo di saperne di più a breve.