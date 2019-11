Apple Watch 5, un leak svela le versioni in ceramica e titanio

Era un po' di tempo ormai che stavamo aspettando qualche notizia o indiscrezione sull' Apple Watch Series 5 ed ecco che ne sono arrivate contemporaneamente due: abbiamo appena saputo che il dispositivo indossabile di quinta generazione potrebbe uscire a settembre, e ci sono anche delle notizie su alcuni materiali di rivestimento che diventeranno disponibili già quest'anno.

Il sito brasiliano iHelp BR ha individuato che nel codice beta di watchOS 6 è indicato l'utilizzo di involucri in ceramica e titanio - probabilmente per l'Apple Watch 5, ma potrebbero anche essere delle nuove opzioni per l'Apple Watch 4.

Apple ha offerto smartwatch in ceramica in passato, ma l'opzione è stata rimossa con l’arrivo della Serie 4 . Non c'è mai stato un Apple Watch rivestito in titanio, quindi si tratta di una novità assoluta.

Abbiamo sentito voci riguardanti un modello in ceramica per la Serie 5 a febbraio dal noto analista Apple Ming-Chi Kuo. È possibile che sia la Serie 5 che la Serie 4 (che presumibilmente rimarrà in vendita) saranno disponibili in queste nuove edizioni.

Non resta che aspettare

Ieri abbiamo riportato che Ming-Chi Kuo si aspetta un nuovo Apple Watch 5 nella seconda metà del 2019. Questo sarebbe molto simile al programma di lancio dei modelli precedenti, ma non abbiamo ancora sentito molto in termini di voci o speculazioni per quanto riguarda la nuova edizione che dovrebbe uscire quest'anno.

È possibile che Apple sveli Apple Watch 5 insieme ai nuovi iPhone , durante un evento che si prevede accadrà nella seconda settimana di settembre, anche se non è ancora ufficiale.

Ulteriori ricerche di iHelp BR hanno trovato riferimenti a modelli da 40 e 44 mm, quindi che questi rivestimenti in titanio e ceramica siano previsti per dispositivi della Serie 4 o della Serie 5, avranno comunque le stesse dimensioni degli smartwatch Apple già esistenti.

Nonostante ci sia la possibilità che arrivi un nuovo Apple Watch 5 il prossimo mese, non è ancora chiaro quali saranno le funzioni e miglioramenti della nuova generazione, sebbene watchOS 6 offra alcuni indizi : ad esempio offre all'Apple Watch il proprio portale sull'App Store.

Via 9to5Mac