La Svizzera è il primo Paese a implementare l’app di tracciamento dei contatti

La Svizzera ha rilasciato la sua app per il tracciamento dei contatti chiamata SwissCovid ed è il primo Paese a rilasciare un’applicazione progettata per limitare lo spargersi della pandemia di coronavirus.

Come riporta il sito The Register , l’applicazione al momento può essere usata solo da determinati gruppi di lavoratori che hanno un ruolo essenziale nel Paese, come operatori ospedalieri, dipendenti pubblici e membri dell'esercito svizzero. Il rilascio di SwissCovid per l’intera nazione è previsto il mese prossimo.

SwissCovid e Immuni (quest’ultima dedicata al nostro Paese) useranno le API sviluppate da Apple e Google per controllare i possibili infetti da Covid-19, mantenendo anonimi i dati degli utenti. Le app useranno chiavi univoche generate in modo casuale e la crittografia Bluetooth renderà difficile risalire all’identità delle persone. Le app invieranno una notifica qualora siate entrati in contatto con un individuo risultato positivo al Covid-19, ma non fornirà ulteriori informazioni in merito alla sua identità.

Tuttavia, diversi governi vorrebbero che tali applicazioni permettessero l’accesso completo ai dati degli utenti, sulla loro posizione e sui propri spostamenti. Germania, Francia, Italia, Spagna e Portogallo hanno, a tale proposito, pubblicato una dichiarazione congiunta in cui hanno ribadito la loro posizione in merito alla privacy degli utenti.

La dichiarazione riporta: “la tecnologia è cruciale per combattere questa crisi globale e ci aspettiamo che le aziende tecnologiche tengano conto del benessere generale e delle esigenze dei vari Paesi nello stabilire uno standard digitale. L'uso di queste tecnologie deve essere progettato in modo tale che noi, in quanto governi eletti democraticamente, possiamo valutarle e giudicarle accettabili per i nostri cittadini, secondo i nostri valori europei”.

Questi governi, però, sono costretti a rispettare le restrizioni tecniche imposte da Apple e Google, dal momento che altri sforzi per aggirare tali restrizioni si sono dimostrati problematici. Inoltre, gli utenti quasi sicuramente non avrebbero apprezzato di essere controllati in maniera costante e nei minimi dettagli.

Per quanto riguarda il nostro Paese, il rilascio di Immuni è previsto il 29 maggio, ma l’app non potrà essere scaricata prima di 10-15 giorni, dal momento che è prevista una sperimentazione in sole tre regioni (Abruzzo, Liguria e Puglia).