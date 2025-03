WhatsApp prepara un aggiornamento che potrebbe rivoluzionare le chat

La versione beta 2.25.7.7 di WhatsApp per Android introduce una nuova funzione che raggruppa i messaggi correlati in un thread.

Questa novità potrebbe semplificare notevolmente la lettura delle conversazioni più lunghe e caotiche.

Sono contento che si tratti di un miglioramento pratico e non di un’altra funzione basata sull’intelligenza artificiale.

Mentre molte aziende stanno cercando di integrare strumenti di intelligenza artificiale in ogni servizio possibile, WhatsApp sembra seguire una strada diversa. L’app di messaggistica sta testando una funzione che permette di raggruppare risposte specifiche in un thread, invece di lasciarle disperse nella chat.

La novità è stata individuata da WABetaInfo nella beta 2.25.7.7 di WhatsApp per Android. Le funzioni presenti in queste versioni di test spesso anticipano gli aggiornamenti futuri dell’app.

Questa aggiunta potrebbe semplificare la gestione delle conversazioni complesse. Attualmente, WhatsApp consente solo di rispondere a un singolo messaggio alla volta, senza un vero sistema di discussioni organizzate. Per chi ha amici che parlano di più argomenti contemporaneamente, seguire il filo del discorso può diventare un’impresa frustrante.

Quello che sembra un piccolo miglioramento potrebbe in realtà fare una grande differenza. Inoltre, è positivo vedere WhatsApp concentrarsi su un aggiornamento utile nella vita reale, anziché puntare su funzioni di AI per modificare il tono dei messaggi o creare nuove combinazioni di emoji.

Gli utenti iPhone conosceranno già questa funzione grazie all’app Messaggi di iOS, ma il sistema Apple non è perfetto. Se WhatsApp riuscisse a sviluppare un’implementazione più intuitiva, sarebbe un’ottima notizia.

Non è chiaro quando questa funzione verrà rilasciata per tutti, ma potrebbe arrivare con uno dei prossimi aggiornamenti. Nel frattempo, non resta che aspettare e sperare che WhatsApp la introduca presto, prima che alcune conversazioni diventino ancora più caotiche.