La Nvidia RTX 4000 più attesa potrebbe arrivare ad aprile

Nvidia RTX 4070 sembra sempre più vicina e a confermarlo è un nuovo report che ne conferma l'imminente arrivo. A conti fatti, la medio gamma potrebbe essere la scheda grafica next-gen più appetibile per la maggior parte degli utenti.

Il report è stato condiviso VideoCardz (Si apre in una nuova scheda), che ha condiviso lo screenshot di una tabella di marcia relativa alla serie Nvidia GeForce Desktop, presumibilmente inviata ai partner di Nvidia. Le informazioni, in gran parte illeggibili o prive di riferimenti (TBD), indicano che la RTX 4070 dovrebbe arrivare entro aprile 2023, senza però specificare in quale parte del mese.

(Image credit: VideoCardz)

Nvidia non ha ancora dichiarato nulla di ufficiale, ma con l'uscita di RTX 4090, RTX 4080 e RTX 4070 Ti, le RTX 4070 e RTX 4060 Ti potrebbero essere pronte prima del previsto. Mancano ancora due mesi ad aprile, quindi la tempistica prevista per il lancio è piuttosto credibile.

Avremo un'idea più precisa quando cominceranno a trapelare i primi benchmark, che di norma emergono con l'avvicinarsi del lancio.

Nvidia RTX 4070: una scheda video "per tutti"

Uno dei motivi per cui c'è una grande attesa per l'arrivo di RTX 4070 sta nel fatto che potrebbe trattarsi della prima GPU di fascia media accessibile degli ultimi anni. Per questo siamo convinti che la medio gamma Nvidia potrebbe far breccia nella nostra classifica delle migliori schede video, oltre che nel cuore di tanti gamer.

L'inflazione dei prezzi delle schede grafiche è diventata normale per molti e oggi non sorprende vedere GPU di fascia media vendute a 6/700€. Se si considerano le GPU di fascia alta, le RTX 3090 Ti di terze parti superavano ampiamente la soglia dei 1000€ risultando inaccessibili a gran parte degli ipotetici utenti. Con RTX 4070 le cose dovrebbero cambiare.

La nuova GPU Nvidia potrebbe essere la prima scheda next-gen venduta a prezzi "pre crisi". Anche se non sappiamo con precisione quanto costerà, stando ai rumor si tratterà di una cifra più vicina al budget di molti giocatori.

Senza dubbio, se rispettasse le aspettative sul prezzo, il lancio di RTX 4070 sarebbe un passo importante per annullare il divario di prezzo con le GPU rivali prodotte da AMD e spingere i listini al ribasso.