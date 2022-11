La nuova funzione di Excel è impressionante, una svolta!

Fra poco, i vostri fogli di lavoro di Microsoft Excel diventeranno ancora più dinamici grazie a una vera e propria rivoluzione che il Colosso di Redmond potrebbe apportare al famoso strumento di Microsoft Office.

Infatti, un nuovo aggiornamento di Excel consentirà di inserire immagini direttamente nelle celle, rendendole per la prima volta parte del foglio di calcolo, anziché avere un'immagine semplicemente fissata sopra il foglio stesso.

Secondo Microsoft, questa nuova funzione consentirà di personalizzare ancora di più i fogli di Excel, offrendo una nuova dimensione al vostro lavoro.

Immagini in Microsoft Excel

All'interno della propria roadmap ufficiale di Microsoft 365 (Si apre in una nuova scheda), l'azienda evidenzia anche la nuova funzione "IMAGE", che offrirà agli utenti ulteriori opzioni di personalizzazione.

Infatti, sarà possibile spostare e ridimensionare le celle, applicare nuovi filtri e modificare le immagini stesse all'interno della tabella di Excel.

Non è ancora chiaro come funzionerà il tutto, dato che questo aggiornamento è ancora classificato come progetto in sviluppo. Tuttavia, la disponibilità generale è prevista per dicembre 2022, dunque potremmo saperne di più nelle prossime settimane.

Microsoft ha dichiarato che, al momento del lancio, la nuova funzione sarà disponibile a tutti gli utenti su Windows 11 e 10, web, Mac e Android.

Lo scopo di queste novità è rendere Microsoft Excel ancora più interessante e facile da usare, dato che sembra puntare ancora di più sulla collaborazione online nei tempi in cui lo smart working è sempre più diffuso.

Di recente, poi, l'azienda ha dichiarato che inserirà a breve le @menzioni in Excel, per rendere la collaborazione ancora più semplice e piacevole. Ad esempio, potrete citare un collaboratore in particolare, inserendo anche i link al commento stesso, per richiedere interventi specifici o modifiche a dati o righe/colonne.

Inoltre, se ad esempio usate Excel per tenere traccia dei prodotti che vi interessa recuperare al Black Friday, avere la possibilità di inserire immagini nel foglio potrebbe rendere più facile la consultazione a colpo d'occhio della vostra wishlist.