La fine del mondo è un po’ più vicina

Mancano 100 secondi a mezzanotte, il che significa che il giorno del giudizio non è mai stato così vicino prima d’ora.

Giovedì, il Bulletin of the Atomic Scientists ha spostato l'orologio di 20 secondi più vicino alla mezzanotte, ovvero la fine della civiltà. L'ultimo spostamento si è tenuto nel 2018, quando il mondo ha raggiunto i due minuti dalla mezzanotte tra minacce di cambiamenti climatici, ricadute nucleari e guerra cibernetica.

Questa volta la situazione è diventata ancora più paurosa, poiché i leader mondiali agiscono poco sulla crisi climatica nonostante le proteste pubbliche, mentre i leader mondiali (come il presidente Donald Trump) danno maggiore importanza a conflitti insensati (come con l'Iran), i quali possono portare a pericoli nucleari.

Il Doomsday Clock esiste dal 1947, l'inizio della guerra fredda. Alcuni scienziati, gli stessi che avevano contribuito a sviluppare le prime armi atomiche, decisero che sarebbe stato un modo efficace per comunicare al pubblico la minaccia che quelle stesse armi rappresentavano per l'umanità. Da allora, l'orologio si è avvicinato e allontanato dalla mezzanotte. In questi giorni, abbiamo molto di più di cui preoccuparci, motivo per cui l'orologio si è spostato così pericolosamente vicino alla mezzanotte. Il cambiamento climatico è una delle principali ragioni. Gli umani hanno appena vissuto il decennio più caldo della storia registrata. Un disastro naturale potrebbe essere inevitabile se non si fa attenzione. E il mondo intanto è in fiamme. Se nemmeno questo ci fa capire che il cambiamento climatico è in atto, allora non sappiamo cosa lo farà.

Allo stesso tempo, gli allarmi degli scienziati sono diventati sempre più forti e più severi. Le Nazioni Unite, appena il mese scorso, hanno riportato che le emissioni di carbonio devono scendere quasi dell’80% in questo decennio per evitare i peggiori impatti dei cambiamenti climatici. Questa settimana, la contaminazione atmosferica ha raggiunto nuovi record., ma i recenti colloqui sul clima non hanno portato ad azioni mirate a risolvere il problema. E poi ci sono gli Stati Uniti, con Trump che ha annunciato che si ritirerà ufficialmente dall'accordo di Parigi l'anno prossimo.

"Nonostante questi avvertimenti devastanti e tutti i governi che fanno eco a molti scienziati usando il termine "emergenza climatica", le loro politiche difficilmente si possono definire adeguate a un’emergenza”sono quasi commisurate come un'emergenza di portata molto ridotta", ha dichiarato Sivan Kartha, membro del Bulletin of the Atomic Scientists e membro anziano dello Stockholm Environmental Institute.

"Questa non è una semplice analogia", ha detto l'ex presidente dell'Irlanda Mary Robinson, durante l'annuncio. "Siamo a 100 secondi da mezzanotte e il pianeta ha bisogno di svegliarsi."