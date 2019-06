iTunes potrebbe chiudere nei prossimi giorni

Ci aspettavamo che Apple chiudesse iTunes già da un po', in modo da poterlo dividere in più app, e sembra che la società si stia mettendo in moto. Questo ci fa pensare che potremmo vedere che faccia avrà il nuovo progetto di Apple al WWDC 2019 .

Come notato dal'utente Reddit u/MalteseAppleFan , dall'account Instagram di iTunes sono stati cancellati tutti i contenuti - inoltre, al momento in cui scriviamo, l'account Twitter di iTunes non è stato aggiornato da circa una settimana, e anche tutti i post sulla pagina Facebook di iTunes sono stati rimossi.

Abbiamo sentito che Apple ha intenzione di sostituire iTunes con Apple Music , e presumibilmente gli altri contenuti di iTunes verranno trasferiti su altre piattaforme Apple, come ad esempio Apple TV Plus .

Il blocco degli account di social media di iTunes farebbe sì che i consumatori seguano solo gli account delle nuove app di iTunes, queste mosse da parte di Apple suggeriscono che potremmo sentire la notizia a proposito della chiusura di iTunes nei prossimi giorni. Gli account iTunes di Twitter e Instagram mandano già verso gli account Apple TV, quindi questo processo potrebbe essere già in corso.

Il WWDC 2019 , la settimana di conferenze per sviluppatori di Apple, inizierà il 3 giugno e ci aspettiamo che Apple annunci i suoi nuovi aggiornamenti a software e hardware come iOS 13 , MacOS 10.15 , WatchOS 6 e tanto altro. TechRadar sarà sul posto per tutta la settimana, quindi rimanete sintonizzati per scoprire il futuro di Apple.

Via Appleinsider