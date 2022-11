iPhone 15 Ultra, il prezzo sarà alle stelle

A poca distanza dal lancio di iPhone 14, le indiscrezioni su iPhone 15 sono già rumorose. A quanto pare, iPhone 15 Ultra sarà il nuovo sostituto di iPhone 14 Pro Max e sarà dotato di nuove funzioni esclusive che lo differenzieranno da iPhone 15 Pro.

Se i rumor si riveleranno corretti, iPhone 15 Ultra avrà un prezzo di partenza decisamente più alto rispetto a iPhone 14 Pro Max, un iPhone che non si può certo definire economico. Senz'altro le nuove funzioni esclusive contribuiranno a far lievitare il prezzo, così come i materiali impiegati per la produzione.

Un leaker in particolare ha affermato su Twitter (Si apre in una nuova scheda) che la produzione di iPhone 15 Ultra sarà "sensibilmente" più costosa rispetto a iPhone 14 Pro Max, il che si tradurrebbe in un esborso più alto per gli acquirenti.

Non sono stati condivisi ulteriori dettagli sul prezzo, ma quanto detto avrebbe perfettamente senso ed è in linea con altre informazioni trapelate precedentemente. Parrebbe, infatti, che iPhone 15 Ultra sarà dotato di una copertura in titanio come Apple Watch Ultra, oltre che di un periscopio e di una doppia fotocamera frontale. Inoltre, anche la RAM potrebbe essere aumentata, così come lo spazio di archiviazione.

Funzioni e implementazioni simili aumenterebbero inevitabilmente il costo della produzione di iPhone 15 Ultra rispetto ai Pro, e Apple potrebbe trovarsi costretta a farlo pesare sul consumatore finale per assicurarsi dei margini di profitto sensati.

Secondo Nikkei (Si apre in una nuova scheda), la produzione di iPhone 14 Pro Max costa 501$, di più rispetto ai 461$ di iPhone 13 Pro Max. Il prezzo destinato al consumatore finale raggiunge quasi il doppio. Nonostante gli iPhone siano smartphone decisamente costosi, iPhone 14 Pro e Pro Max vendono decisamente bene, e la domanda continua a superare la capacità di produzione. Ci si aspetta che, nonostante tutto, la serie iPhone 15 goda dello stesso successo.