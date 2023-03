iPhone 15 solo con eSIM potrebbe arrivare anche in Italia

Lo scorso settembre Apple ha deciso di rimuovere il vassoio fisico per la scheda SIM da tutti i modelli di iPhone 14 venduti negli Stati Uniti, utilizzando invece una eSIM, essenzialmente una versione digitale - e quindi più sicura - di una scheda SIM tradizionale.

Ora sembra che Apple si stia preparando a passare alle eSIM anche in altri Paesi con iPhone 15: il sito francese MacGeneration (Si apre in una nuova scheda) ha riferito che le eSIM potrebbero arrivare in Francia per la prossima generazione dei migliori iPhone.

Si tratta di una grande notizia per tutti i potenziali acquirenti di iPhone 15 al di fuori degli Stati Uniti: Apple vende in genere gli stessi modelli di iPhone in gran parte dell'Europa, il che significa che gli iPhone 15 senza SIM potrebbero arrivare anche in Italia.

Tuttavia, data l'entità dell'operazione che gli operatori dovrebbero integrare per supportare l'implementazione delle eSIM in Paesi che non ne fanno già largo uso, è improbabile che Apple sia in grado di abbandonare il vassoio della scheda SIM per ogni modello di iPhone 15 venduto in Europa a settembre in via definitiva.

Una soluzione più semplice?

La versione americana di iPhone 14 Pro Max, sprovvista di vassoio per la SIM. (Image credit: TechRadar)

Come funzionano esattamente le eSIM? In sostanza, la eSIM è una soluzione software che consente di collegare il proprio smartphone a una rete senza una carta SIM fisica che funga da tramite. Se si desidera utilizzare una eSIM, l'operatore fornisce un codice QR da scansionare con il telefono, collegato al Wi-Fi, per scaricare la SIM digitale.

Inutile dire che l'uso di una eSIM ha i suoi vantaggi. Non solo l'assenza di un vassoio fisico per la scheda SIM rende il telefono più gradevole dal punto di vista estetico, ma rende anche gli iPhone più "indipendenti".

In precedenza, Apple poteva vendere i suoi telefoni come voleva, ma aveva bisogno di quel piccolo pezzo di plastica per farlo funzionare. Quando si acquistava un nuovo telefono all'Apple Store, il commesso doveva aprire la scatola e poi il telefono nuovo di zecca, installare la SIM e assicurarsi che tutto funzionasse correttamente.

La scheda SIM è sempre stata una soluzione terribilmente inelegante, decisamente poco in linea con gli standard Apple. Con una scheda eSIM, invece, Apple non ha più bisogno di inserire una scheda fisicamente nei telefoni o di affidarsi a un operatore

Questo non significa che si tratti di una soluzione perfetta. Le eSIM possono essere il futuro, ma al momento lo stato attuale della tecnologia si può rivelare piuttosto scomodo rispetto alle vecchie schede SIM fisiche.

In Italia non tutti gli operatori o i piani tariffari offrono il supporto per le eSIM, quindi ci sarà senz'altro bisogno di tempo prima di implementare questa novità su larga scala come standard.