iPhone 15 sarà una delusione per chi si aspetta grandi cambiamenti

An iPhone 14 Plus

Pochi giorni fa avevamo sentito che iPhone 15 potrebbe essere caratterizzato da alcuni cambiamenti nel design, tra cui un ritorno agli angoli curvi.

Secondo le ultime indiscrezioni, invece, non è ancora detta l'ultima parola: secondo il leaker LeaksApplePro (Si apre in una nuova scheda) la questione starebbe venendo "seriamente presa in considerazione", ma non è stata presa alcuna decisione.

Tuttavia, seguendo la solita tabella di marcia Apple, i tempi ora sarebbero maturi per avere un design finalizzato per i futuri iPhone. Insomma, è possibile che Apple desideri l'arrivo di queste novità, ma forse per problemi logistici non riuscirà a implementarli in tempo per l'uscita del prossimo iPhone.

LeaksApplePro ha anche chiarito che solo i bordi dei prossimi iPhone 15 saranno in titanio, altrimenti verrebbe compromesso il funzionamento della ricarica wireless. A quanto pare, inoltre, la scocca rimarrà in vetro.

Essendo il titanio un materiale costoso, è possibile che solo i modelli più costosi implementeranno questa novità. Se invece dovesse esserci il rinnovo del design con bordi curvi di cui abbiamo parlato sopra, ne sarebbero protagonisti tutti i modelli della serie.

Non vedremo iPhone 15 e l'inedito iPhone 15 Ultra fino a settembre dell'anno prossimo, quindi naturalmente è ancora troppo presto per saltare a conclusioni affrettate. Riuscirà iPhone 15 a conquistarsi un posto tra i migliori smartphone?