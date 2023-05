iPhone 15 Pro Max potrebbe condividere due specifiche chiave con iPhone 14 Pro Max

Con l'avvicinarsi dell'estate i rumor su iPhone 15 si stanno moltiplicando e l'ultimo che siamo riusciti a scovare svela alcune specifiche chiave del nuovo top di gamma Apple, alcune delle quali rimangono invariate rispetto all' iPhone 14 Pro Max dello scorso anno.

Il leak proviene da una fonte nota che risponde al nome di Revegnus (GSMArena) e riguarda lo schermo, la fotocamera principale, il processore e la RAM di iPhone 15 Pro Max che, come sostengono alcune fonti, potrebbe chiamarsi iPhone 15 Ultra.

Tralasciando la questione dei nomi, sembra che lo smartphone top di Apple avrà lo stesso sensore IMX803 da 48 MP di Sony che si trova nella fotocamera dell'iPhone 14 Pro Max. Questa affermazione contraddice le notizie precedenti secondo le quali il sensore sarebbe stato sostituito dal più recente Sony IMX903, identico in termini di megapixel ma più grande, quindi migliore negli scenari notturni.

iPhone 15 Pro MaxM12 Panel(Same as 14PM)imx803(Same as 14PM)3nm A17 BionicLPDDR5 8GB😔May 27, 2023 See more

Schermo e processore

Stando al leak, anche la tecnologia del pannello OLED M12 rimarrà la stessa. Tuttavia, secondo diverse fonti il display del nuovo iPhone dovrebbe essere leggermente più corto e più stretto rispetto al suo predecessore, oltre ad avere delle cornici sottilissime.

Ci saranno anche alcuni aggiornamenti importanti: la fonte conferma l'atteso passaggio al processore A17 Bionic e il passaggio da 6GB a 8GB di RAM.

iPhone 15 Pro Max (o iPhone 15 Ultra) e gli altri tre modelli dovrebbero arrivare a settembre come da programma Apple. All'inizio del prossimo mese assisteremo anche alla WWDC 2023, la conferenza annuale di Apple in occasione delle quale verranno presentati gli aggiornamenti software dei sistemi operativi della casa di Cupertino.

Analisi: notizie contraddittorie

Raramente accade che i rumor vadano tutti nella stessa direzione e, non a caso, abbiamo già riportato diverse voci contrastanti su iPhone 15 Pro Max, a cominciare dal nome.

Il nome Pro Max è tornato in auge e sembra che, a differenza di quanto sostenevano alcuni rumor iniziali, Apple abbia deciso di optare per questo nome. Naturalmente, i piani e i progetti dell'azienda possono cambiare e può darsi che siano ancora in corso discussioni all'interno dell'azienda per decidere il nome del top di gamma.

I dubbi riguardano anche il comparto fotografico dei modelli iPhone 15. Alcune fughe di notizie indicano un sistema di fotocamere rinnovato e un bump più grande sul retro, mentre altre suggeriscono che i modelli 2023 avranno le stesse specifiche fotografiche di quelli dello scorso anno.

Come sappiamo, non tutte le indiscrezioni e i rumor si rivelano esatti e per conoscere la verità sarà necessario attendere la presentazione della gamma iPhone 15.