L'iPhone 15 sembra un iPhone 14 Pro, ma più economico

Giusto ieri abbiamo consigliato ai nostri lettori di considerare bene l'acquisto di iPhone 15 Pro in quanto, a nostro avviso, conviene attendere l'arrivo dell'iPhone 16 Pro.

Al contrario, se state aspettando che escano gli iPhone 15 per acquistare un iPhone 14 Pro a prezzo scontato, potreste invece optare per la variante standard del nuovo iPhone che uscirà a settembre.

L'ultimo top di gamma Apple è indiscutibilmente uno dei migliori smartphone che si possano comprare nel 2023, ma con un prezzo di 1.399€ non si può certo definire accessibile. L'iPhone 14 standard parte da un prezzo molto più ragionevole 1.029€ e, con l'arrivo della gamma iPhone 15, prevediamo il lancio di una variante base con specifiche quasi sovrapponibili a quelle del Pro di quest'anno.

In sostanza, l'iPhone 15 dovrebbe ereditare tre delle caratteristiche principali dell'iPhone 14 Pro: la Dynamic Island, il processore A16 Bionic e la fotocamera principale da 48MP. Se a queste caratteristiche si aggiunge una presunta riprogettazione dello chassis del telefono (tutti e quattro i modelli di iPhone 15 dovrebbero avere bordi curvi in stile iPhone 11 e cornici più sottili), l'iPhone 15 di base dovrebbe offrire caratteristiche di livello Pro con un design rinnovato a un prezzo più conveniente.

(Image credit: 9to5Mac)

Anche se sarammo quasi identici non tutte le caratteristiche dell'iPhone 14 Pro saranno presenti sull'iPhone 15 base. Si prevede ad esempio che il modello base di quest'anno avrà un display da 60 Hz come l'iPhone 14, mentre la tecnologia ProMotion di Apple - che consente una frequenza di aggiornamento variabile da 1 a 120 Hz sull'iPhone 14 Pro e sull'iPhone 14 Pro Max - sarà disponibile solo su iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra.

Probabilmente, iPhone 15 non erediterà nemmeno le caratteristiche avanzate della fotocamera dell'iPhone 14 Pro, nonostante la presenza di un obiettivo principale da 48 MP.

Detto questo, anche vista la presenza della porta USB-C che verrà introdotta sui nuovi smartphone Apple, l'iPhone 15 di base sarà comunque un dispositivo più versatile rispetto all'iPhone 14 Pro.

Ci aspettiamo che il prezzo di iPhone 15 corrisponda a quello dell'iPhone 14, quindi il modello da 128 GB dovrebbe costare poco più di 1000€. Tuttavia, altri produttori - tra cui Samsung e Oppo - hanno scelto di rinunciare all'opzione da 128 GB per i rispettivi flagship 2023. Se Apple decidesse di muoversi in tal senso incrementando lo spazio di archiviazione per la variante standard, ma mantenendo invariato il prezzo, il nuovo iPhone 15 potrebbe risultare molto più conveniente dell'attuale 14 Pro (circa 300€) al netto di specifiche molto simili.

(Image credit: Apple)

La riproposizione di" vecchie" funzioni sui nuovi prodotti si è rivelata una strategia commerciale estremamente redditizia per Apple nel corso degli anni. Il discorso vale sia per i profitti dell'azienda che per i consumatori, ai quali vengono offerte varianti "base" aggiornate con le specifiche dei Pro della serie precedente a un prezzo più accessibile.

Certo, i nostri portafogli - per non parlare dell'ambiente - ne gioverebbero se Apple rilasciasse un iPhone ogni due o tre anni apportando innovazioni concrete su tutta la gamma, piuttosto che riciclare le specifiche dei modelli di fascia alta delle precedenti generazioni, ma purtroppo il capitalismo non funziona così.

Rimarremo aggiornati su tutte le ultime notizie, indiscrezioni e fughe di notizie relative all'iPhone 15 man mano che ci avvicineremo al presunto annuncio di settembre, quindi continuate a seguirci se volete saperne di più.