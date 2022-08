iPhone 14: un leak svela le possibili colorazioni (e sono tante)

Man mano che il lancio della gamma iPhone 14 si avvicina stanno proliferando una marea di leak e indiscrezioni che possono aiutarci a scoprire i segreti dei nuovi smartphone di Cupertino prima del lancio. L'ultima fuga di notizie suggerisce che tutti e quattro i modelli della gamma iPhone 14 potrebbero essere disponibili in otto tonalità diverse.

A svelarlo sono alcune immagini pubblicate su Twitter dal leaker Majin Bu (opens in new tab) che ritraggono delle cover non ufficiali dei prossimi iPhone.

Pur non essendo prodotte da Apple, le custodie sembrano dei cloni delle custodie ufficiali dell'iPhone 14. Spesso, i colori delle custodie corrispondono alle tonalità in cui è possibile acquistare i telefoni, quindi possiamo ipotizzare che almeno alcune delle otto tonalità mostrate nell'immagine possano corrispondere ai reali colori della linea iPhone 14.

Colors in comparison#iphone #iphone14 pic.twitter.com/ekAuMOnrPzAugust 18, 2022 See more

Nello specifico si parla delle colorazioni midnight (nero), succulent (verde chiaro), chalk pink (rosa), red (rosso), lilac (lilla), sun glow (giallo), stormblue (blu) e elderberry (viola).

Se guardiamo ai Tweet (opens in new tab) pubblicati in precedenza dallo stesso leaker, le custodie di colorate sembrano essere disponibili per tutti e quattro i modelli di iPhone 14: iPhone 14 standard, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, il che fa pensare che tutti e quattro i telefoni potrebbero arrivare nelle stesse otto tonalità.

Tuttavia, trattandosi di un leak non si possono avere certezze a riguardo. Per prima cosa, il leaker stesso afferma di non essere del tutto certo che questi siano i colori ufficiali delle custodie; tuttavia, anche se lo fossero, non è detto che corrispondano ai colori di tutte le varianti di iPhone 14.

Inoltre, queste tonalità non corrispondono a quelle trapelati in precedenza, che ipotizzavano iPhone 14 iPhone 14 Max in viola, verde, nero, bianco, blu e rosso, mentre iPhone 14 Pro e Pro Max sarebbero stati disponibili in oro, viola, verde, grafite e argento.

Analisi: possibile? Si. Probabile? Non molto..

Siamo estremamente scettici sul fatto che questi colori saranno realmente presnti su tutti i modelli della linea iPhone 14. Non solo queste tonalità non corrispondono a quelle trapelate in precedenza, ma in base a quanto fatto da Apple finora, riteniamo molto difficile che l'azienda decida di non riservare colorazioni esclusive per le sue varianti più costose.

Inoltre, otto colori per ogni singolo modello sarebbero un record assoluto per Apple, quindi crediamo improbabile che l'azienda decida di offrire così tante opzioni per tutti le varianti.

È molto probabile che alcuni di questi colori siano reali. Il nero e il rosso, ad esempio, erano entrambi disponibili su iPhone 13 e sono tonalità che Apple offre comunemente. Nel tempo abbiamo sentito molte voci favorevoli rispetto alla presenza di un iPhone viola, altra tonalità che riteniamo quindi probabile.

Del resto, facciamo davvero fatica ad immaginare un iPhone 14 Pro Max giallo, anche se non neghiamo che ci piacerebbe vederlo.