iPhone 14 potrebbe finalmente dire addio al notch

An artist's impression of the iPhone 13 in purple

Apple potrebbe finalmente rimuovere il notch su iPhone 14 Pro e Pro Max sostituendolo con un il tipico foro per la fotocamera, la soluzione più gettonata tra gli smartphone Android.

La notizia si deve a Jon Prosser , che ha condiviso alcuni rendering non ufficiali di iPhone 14 Pro Max. Il design è sorprendente, dato che Face ID richiede più di un semplice obiettivo, ma Prosser ritiene che le altre componenti siano nascoste sotto al display.

E non è solo la mancanza della tacca a catturare la nostra attenzione, poiché il modulo fotografico è ora a filo con il pannello posteriore. Sembrerebbe però che questo risultato sia dovuto a un aumento dello spessore del dispositivo. Prosser non cita un numero preciso, ma suggerisce che sia molto più spesso dell' iPhone 12 Pro Max (7,4 mm).

Il rendering mostra una fotocamera posteriore a tripla lente e un sensore LiDAR (la stessa configurazione di iPhone 12 Pro Max), un pannello posteriore in vetro semilucido (con il logo Apple), pulsanti del volume rotondi (come su iPhone 4) e un telaio apparentemente in titanio, al posto dell'acciaio inossidabile.

Infine, c'è la vecchia porta Lightning in basso. Prosser sostiene che le colorazioni non sono state decise e che forse potrebbe essere introdotta una versione oro rosa.

L’informatore sospetta che solo i modelli Pro offriranno il nuovo design, quindi iPhone 14 potrebbe avere ancora la tacca e la sua scocca dovrebbe essere in acciaio inossidabile.

Il possibile design dell'iPhone 14 Pro Max (Image credit: Jon Prosser / RendersByIan)

Opinione: il design degli iPhone è un po’ datato

Apple non ha modificato il design degli iPhone da molti anni, per cui in molti aspettano cambiamenti: non solo l’aspetto attuale inizia ad annoiare, ma è anche un po' datato.

Si vocifera che Apple abbia ridotto lo spessore della tacca della gamma iPhone 13 , ma questo non è sufficiente. Se la gamma iPhone 14 (anche solo i modelli Pro) passassero al foro della fotocamera o a un sensore sotto al display, siamo certi che molti consumatori sarebbero felici del cambiamento.

Anche gli altri presunti cambiamenti sono positivi: non tutti desiderano uno smartphone più spesso, certo, ma potrebbe essere accompagnato da una batteria più grande.