iPhone 14 Max: cos'è e cosa cambia

Nel 2022 potrebbe esserci una novità importante tra gli iPhone della prossima serie: si dice infatti che arriverà il nuovo iPhone 14 Max.

I fan Apple di vecchia data probabilmente immagineranno già di cosa si tratta, ma se non lo sapete e siete curiosi di seguito trovate tutte le indiscrezioni trapelate finora sul possibile sostituto di iPhone 14 mini.

Tutto quello che sappiamo su iPhone 14

Cos'è iPhone 14 Max?

iPhone 14 Max non sarebbe altro che la versione più grande di iPhone 14, o per dirla in un altro modo la versione economica di iPhone 14 Pro Max.

iPhone 14 probabilmente avrà le stesse dimensioni di iPhone 14 Pro (ma specifiche inferiori), mentre iPhone 14 Max dovrebbe essere grande tanto quanto iPhone 14 Pro Max.

Nello specifico, ci aspettiamo un display AMOLED da 6,7" con la stessa risoluzione di iPhone 14 Pro Max (probabilmente 1284 x 2778, la stessa di iPhone 13 Pro Max).

Ma quali saranno le differenze tra i due modelli? La principale potrebbe essere la frequenza di aggiornamento, infatti pare che iPhone 14 Max avrà un display a 60Hz, mentre è praticamente certo che iPhone 14 Pro Max arriverà ai 120Hz.

Abbiamo successivamente sentito che Apple starebbe considerando di dotare entrambi gli smartphone di schermo a 120Hz, quindi non è ancora detta l'ultima parola.

Un'altra grande differenza riguarderà il design: iPhone 14 Max avrà sostanzialmente lo stesso aspetto di iPhone 13, notch compreso, mentre secondo alcune indiscrezioni iPhone 14 Pro Max avrà un'estetica completamente nuova, con la fotocamera frontale inserita in un foro sul display al posto della tristemente nota tacca nera.

Questa potrebbe essere l'unica diversità davvero degna di nota, pare infatti che entrambi gli iPhone avranno tre fotocamere posteriori (forse con specifiche diverse). Il modello Pro inoltre potrebbe essere più potente, ma al momento questa è solo una speculazione.

iPhone 13 mini potrebbe essere l'ultimo (Image credit: TechRadar)

Cosa sostituirà iPhone 14 mini?

Finora tutti i leak sembrano concordare sul fatto che non ci sarà un iPhone 14 mini, il cui posto verrà preso proprio da iPhone 14 Max.

C'è da dire che è ancora presto per affermarlo con certezza, infatti l'uscita dei prossimi iPhone è prevista per settembre 2022.

Rimane la possibilità che ci possa essere un iPhone 14 mini e nessun iPhone 14 Max, anche se sembra piuttosto improbabile.

Al di là di indiscrezioni e rumor non confermati, bisogna considerare che i numeri delle vendite di iPhone 13 mini e iPhone 12 mini sono più bassi rispetto a tutti gli altri iPhone delle due serie.

Le informazioni sulle vendite di iPhone 13 mini al momento sono talmente scarse da essere irrilevanti, ma sappiamo che iPhone 12 mini ha rappresentato solo il 5% delle vendite totali della serie iPhone 12 nella prima metà di gennaio.

Inoltre si dice che Apple sia pronta per il lancio di iPhone SE 3, previsto nel 2022. L'iPhone in questione dovrebbe avere uno schermo da 4,7", e sarebbe sufficiente per accontentare i fan Apple in cerca di uno smartphone di piccole dimensioni.

Nel complesso, anche se è troppo presto per avanzare ipotesi con una certa sicurezza, riteniamo decisamente improbabile che la serie iPhone mini verrà rinnovata il prossimo anno.