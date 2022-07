iPhone 14 Max si farà attendere: la produzione è in ritardo

Cosa succede? La produzione di iPhone 14 Max sembra essere in ritardo sulla tabella di marcia. Perchè è importante? iPhone 14 Max potrebbe non essere disponibile da subito come gli altri iPhone 14, oppure potrebbe esserlo inizialmente in quantità limitate.

iPhone 14 Max si prospetta come la novità di spicco della serie iPhone 14, ma secondo le ultime indiscrezioni potrebbe arrivare in ritardo.

Infatti, secondo l'analista Ross Young (opens in new tab), la produzione di questo modello in particolare sarebbe in ritardo sulla tabella di marcia. In particolare, il componente incriminato sarebbe il pannello destinato al display.

Young non ha specificato se questa potrebbe essere la causa di un effettivo ritardo nell'uscita di iPhone 14 Max. C'è da dire che, se tutto va come previsto, Apple dovrebbe presentare la serie iPhone 14 a settembre, quindi non resta molto tempo per ottimizzare il processo di produzione in modo da rispettare le scadenze.

Inoltre, questa non è la prima volta che sentiamo parlare di un possibile ritardo nella produzione di iPhone 14 Max. A maggio l'analista MingChi Kuo aveva affermato che la situazione fosse sotto controllo (opens in new tab), ma se Apple sta continuando ad avere difficoltà può essere che le previsioni siano meno rosee del previsto.

Se anche iPhone 14 Max non uscirà in ritardo rispetto a iPhone 14, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, può essere che inizialmente la disponibilità sarà molto limitata. Comunque andranno le cose, con ogni probabilità verrà annunciato insieme a tutti gli altri iPhone della serie.