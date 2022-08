iPhone 14 avrà lo stesso prezzo di iPhone 13

Secondo le ultime indiscrezioni, il modello base di iPhone 14 avrà un prezzo di partenza di 939€, lo stesso di iPhone 13.

Secondo quanto riferito in un post su un blog sudcoreano (opens in new tab), Apple non starebbe pianificando di aumentare il prezzo del modello di iPhone più economico per incentivarne la vendita.

La fonte afferma che l'informazione arriva da un importante ente finanziario degli USA, e la decisione di Apple sarebbe stata già presa al livello dirigenziale più alto.

Negli ultimi tempi il mercato degli smartphone globale è andato incontro a una diminuzione delle vendite, quindi secondo il leaker Apple starebbe adeguando le sue strategie alla realtà dei fatti.

In precedenza avevamo già sentito che Apple avrebbe lanciato iPhone 14 allo stesso prezzo del modello precedente. Considerando l'andamento del mercato, quindi, sembra una notizia plausibile.

Tuttavia, attualmente non c'è modo di verificare l'affidabilità di questa indiscrezione, in quanto Apple ha sempre fatto il possibile per arginare la condivisione illecita dei propri segreti aziendali.