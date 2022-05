iPhone 14: Apple sta facendo l'impossibile per evitare ritardi

Dato che iPhone 12 a suo tempo era uscito in ritardo, i fan sono ancora preoccupati che eventuali problemi di produzione legati al Covid possano influenzare la data di uscita del nuovo iPhone 14. Tuttavia, sembra che Apple si stia impegnando sul serio per evitare qualunque problema.

Un report di United Daily News parla del funzionamento degli stabilimenti di produzione Apple in Cina: pare che la metà dell'anno sia un periodo particolarmente tranquillo per le attività manifatturiere, ma Apple starebbe spingendo per l'assunzione di lavoratori nonostante la "bassa stagione".

Tutto quello che sappiamo su iPhone 14 Max

I migliori iPhone

E i migliori smartphone in assoluto

Il report parla di come Apple stia facendo il possibile per iniziare la produzione di iPhone 14 in anticipo rispetto al solito, principalmente forzando la mano sul processo di assunzione degli operai. In questo modo spera di evitare eventuali problemi nella catena di approvvigionamento.

Inoltre, sembra che anche la produzione di iPhone 13 sia stata aumentata a causa di un'alta richiesta, soprattutto per quanto riguarda iPhone 13 Pro.

Insomma, i dipendenti Apple in questo momento sicuramente non sono rimasti con le mani in mano. E, cosa più importante, per come stanno le cose adesso non dovrebbero esserci problemi a procurarsi un iPhone 14 quando sarà il momento.

Via PhoneArena