iPhone 13: se volete sapere come sarà non serve aspettare il 14 settembre

iPhone 13 uscirà tra pochi giorni, infatti la data di presentazione è attesa per il 14 settembre. Non dovrete aspettare ancora per sapere che aspetto avrà il nuovo iPhone, infatti è trapelato un render che ne svela il possibile design in via definitiva.

Un video postato su Weibo mostra un dummy di iPhone 13 Pro. I dummy hanno le stesse dimensioni e la stessa forma dei veri e propri dispositivi, ma si tratta solo di modellini non funzionanti. Solitamente vengono utilizzati dalle aziende che si occupano di accessori e custodie protettive, e nella maggior parte dei casi sono costruiti seguendo il design effettivo dei veri smartphone di prossima uscita.

Come dicevamo manca davvero pochissimo all'uscita di iPhone 13, quindi ci sono buone possibilità che questo dummy mostri il vero aspetto dei nuovi iPhone.

I migliori iPhone del 2021

iPhone 13 vs iPhone 12: cosa cambia?

iOS 15: tutte le novità del sistema operativo di iPhone 13

Il dummy che mostra come sarà iPhone 13 Pro (Image credit: Weibo / Slash Gear)

Non c'è nulla che non abbiamo già visto o sentito negli scorsi mesi, dal momento che le indiscrezioni su iPhone 13 sono state numerosissime. Si può vedere il notch più piccolo sulla parte frontale, e i sensori della tripla fotocamera posteriore leggermente più grandi. Per il resto, il design è molto simile a quello di iPhone 12 Pro.

I veri cambiamenti stavolta riguarderanno i componenti interni, anche se potrebbero essere trascurabili. Si parla di uno schermo a 120Hz per la famiglia Pro, alcune novità per quanto riguarda il comparto fotografico e un nuovo processore.

Il possibile design di iPhone 14 Pro Max (Image credit: Jon Prosser / RendersByIan)

Opinione: meglio aspettare iPhone 14

Anche se per comodità viene chiamato iPhone 13, la maggior parte dei leaker suggerisce che la nuova serie potrebbe chiamarsi iPhone 12S, complici i pochi cambiamenti che caratterizzeranno i nuovi iPhone rispetto al 2020.

Il prossimo anno invece sembra che i cambiamenti saranno più sostanziosi. É ancora prestissimo per parlare di iPhone 14, ma abbiamo già visto alcuni render non ufficiali che mostrano il sistema Face ID integrato nel display e la fotocamera frontale inserita in un foro sul display, il che si traduce finalmente nell'abbandono del famigerato notch. La fotocamera posteriore è praticamente priva di sporgenze, quasi a filo con la scocca, e le cornici sono in titanio. Ci saranno poi altri cambiamenti riguardanti il design e la forma dei pulsanti fisici.

L'aspetto di iPhone 14 sembra decisamente rinnovato e più moderno, senza considerare che molto probabilmente sarà dotato di una batteria notevolmente più grande. Non sappiamo ancora niente riguardo le specifiche, ma iPhone 14 potrebbe segnare il più grande cambiamento degli ultimi anni all'interno della famiglia iPhone.

Via SlashGear