iPhone 13, Apple potrebbe proporre una versione da 1TB

Fatta eccezione per la versione più capiente di iPhone XS uscita nel 2018, Apple non ha mai proposto smartphone che superassero i 512GB di spazio di archiviazione. Non a caso, anche per i nuovi iPhone 12, 512GB rimangono il limite massimo.

Tuttavia sembra che dal prossimo anno l’azienda di Cupertino potrebbe tornare sui suoi passi. Come segnalato da Gizmochina, Jon Posser, noto leaker specializzato in prodotti Apple, ha suggerito che ci sarà un iPhone 13 da 1TB in un post pubblicato sul suo account Twitter:

hope y’all are ready for 1TB iphonesOctober 28, 2020

A cosa serve tanto spazio?

Tenendo presente che 512GB sono più che sufficienti per l’utente medio, i continui passi in avanti fatti in ambito fotografico hanno portato a un aumento esponenziale in termini di dimensioni dei file video e delle immagini. Basti pensare ai video in 4K che possono pesare centinaia di MB o alle foto HDR per comprendere l’utilità di un’opzione da 1TB.

A tal proposito, anche se finora Apple ha scelto di limitare le riprese video a 4K 60FPS, dal prossimo anno potremmo vedere i primi iPhone in grado effettuare riprese in 8K, opzione già disponibile sulla gamma S20 di Samsung.

Del resto manca ancora molto al lancio della linea iPhone 13, quindi stiamo navigando nel campo delle ipotesi. Tuttavia, tra le varie indiscrezioni circolate di recente, si parla di un nuovo chip Apple A15 Bionic prodotto da TMSM con il nodo produttivo NP5 5nm e della presenza di un notch più sottile per ospitare i sensori dedicati al riconoscimento facciale.

Come sempre continueremo a raccogliere tutte le indiscrezioni per tenervi aggiornati sulle novità che Apple ha in serbo per i suoi prossimi iPhone.

