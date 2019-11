iPhone 12, nuovo hardware face ID per un notch invisibile?

Pare che Apple stia testando un nuova soluzione tecnologica per Face ID, con sensori più piccoli. Un'idea che permetterebbe di realizzare un iPhone 12 con un notch più piccolo.

A onor del vero tutti speriamo che il prossimo iPhone sia del tutto privo della famigerata "tacca" nella parte alta dello schermo, ma forse, dopotutto, non sono questi i piani di Apple.

Secondo il leaker Ben Geskin, infatti, Apple starebbe lavorando a una nuova componentistica per i sensori di FaceID. PhoneArena aggiunge che si tratta di nuove lenti, che permetterebbero di rendere il notch più piccolo, forse abbastanza sottile da stare nella cornice superiore.

Apple is testing a few Face ID prototypes with new optics, some are smaller in width, some are narrower to fit in the top bezel.October 22, 2019