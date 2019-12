iPhone 12 Pro potrebbe avere uno schermo più economico e sottile di iPhone 11 Pro

Quando pensate al prossimo iPhone Pro, probabilmente non immaginate che possa essere più economico dell' iPhone 11 Pro , ma c'è una possibilità che lo sia. O almeno un componente potrebbe esserlo, oltre ad essere migliore.In particolare, ETNews (un sito di notizie tecnologiche della Corea del Sud) afferma, citando "l'industria", che iPhone 12 e iPhone 12 Pro Max utilizzeranno entrambi gli schermi OLED Y-OCTA di Samsung. La maggior parte dei display OLED (compresi quelli utilizzati dagli attuali iPhone) richiede un differente livello di sensibilità al tocco, ma quelli Y-OCTA no, il che li rende sia più sottili che più economici da realizzare.Non c'è garanzia che quei risparmi gioveranno ai consumatori, ma è possibile. E mentre la differenza di spessore sarà trascurabile, potrebbe darsi che l'iPhone 12 Pro sarà un dispositivo leggermente più sottile in generale, o in alternativa potrebbe avere un po’ più spazio per una batteria più grande o altri componenti.

Inoltre, l'uso di un minor numero di livelli sullo schermo potrebbe potenzialmente ridurre l'abbagliamento. Quindi sembra proprio un cambiamento vantaggioso.

Un aggiornamento Pro

Vale la pena notare che, chiaramente sono solo i modelli Pro che useranno questa tecnologia di visualizzazione. L'iPhone di base 12 utilizzerà uno schermo OLED che ha uno strato sensibile al tocco separato.

Ciò potrebbe sembrare strano poiché la versione Y-OCTA è sia migliore che più economica, ma probabilmente si riduce all’offerta, poiché Samsung potrebbe non essere in grado di produrre abbastanza, e chiaramente nessun'altra società sta costruendo i pannelli Y-OCTA con una qualità che soddisfa Apple.

Questa relazione afferma anche - come si diceva prima - che l'iPhone 12 Pro avrà uno schermo da 5,4 pollici, rispetto ai 5,8 pollici dell'iPhone 11 Pro, mentre l'iPhone 12 Pro Max salirà a 6,7 pollici, e il classico iPhone 12 sarà di 6,1 pollici.

Come sempre prendiamo con le pinze queste affermazioni, soprattutto perché siamo ancora molto lontani dal probabile lancio dei nuovi iPhone, a settembre 2020, ma nulla di tutto questo sembra incredibile. Vi promettiamo aggiornamenti affidabili fino a quando la gamma iPhone 12 verrà lanciata.

Via GSMArena