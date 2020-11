iPhone 12 Pro Max ha il miglior display mai visto su uno smartphone

Di certo non rimarrete sorpresi nell’apprendere che iPhone 12 Pro Max ha un ottimo schermo ma, a quanto pare, non è semplicemente un display di elevata qualità, bensì uno dei migliori mai visti su uno smartphone, se non il migliore.

DisplayMate (considerato da molti il punto di riferimento mondiale per i test sui display degli smartphone) ha sottoposto lo schermo di iPhone 12 Pro Max a un elevato numero di verifiche di ogni sorta, alla luce delle quali è stato valutato con il rating “A+”, il più alto mai assegnato dal sito.

Di fatto, il display di iPhone 12 Pro Max ha eguagliato o superato un totale di 11 record presenti nel database del sito, attestandosi come il miglior schermo per smartphone mai analizzato. DisplayMate non si è espressa in tal senso ma dati alla mano si tratta senza dubbio di uno schermo di livello eccelso, come del resto si può dire del display di Samsung Galaxy Note 20 Ultra.

Record in frantumi

Tra i punti salienti ci sono una luminosità di 825 nits a schermo completamente bianco, il valore più alto mai registrato su un OLED per smartphone; il numero raggiunge la sbalorditiva cifra di 1,200nits con i contenuti HDR.

Anche la precisione dei colori è impressionante, vicinissima alla perfezione, aspetto che il sito sottolinea così: “molto probabilmente è decisamente migliore di qualsiasi altro display, monitor, TV o UHD TV che avete in casa”.

La precisione del contrasto, come l’intensità, sono tra le altre specifiche classificate “molto elevate”, i riflessi sullo schermo sono ridotti ai minimi termini (4,8%) e i neri perfetti, come anche il rapporto di contrasto che si piazza al primo posto assoluto.

Anche se la risoluzione di 1284 x 2778 è inferiore rispetto a altri smartphone (vedi display 4K di Sony Xperia 1 II), DisplayMate ha tenuto a sottolineare che il 4K non garantisce un’immagine più definita sugli smartphone, quindi la risoluzione di iPhone 12 risulta più che sufficiente.

Ci sarebbe molto altro da dire, ma siamo certi che quanto riportato finora sia sufficiente ad affermare che lo schermo di iPhone 12 Pro Max è tra i migliori mai creati, forse il migliore. Certo, stiamo parlando di una singola opinione (seppur piuttosto attendibile), ma del resto noi stessi siamo rimasti piacevolmente sorpresi del display in questione durante i nostri test su iPhone 12 Pro Max. In effetti, onestamente parlando, dato il costo del dispositivo ci aspettavamo qualcosa di simile da Apple.

Fonte: GSMArena