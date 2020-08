iPhone 12: il design segna un ritorno al passato per Apple

Avevamo già sentito che iPhone 12 molto probabilmente avrebbe avuto un design diverso dal solito, con bordi più piatti che lo renderebbero simile a iPhone 4 o ai nuovi iPad Pro 2020. Le immagini di alcuni dummy ci mostrano più chiaramente quale potrebbe essere il design di iPhone 12,

Fotografati dalla community Apple israeliana HaAppelistim e condivisi da 9to5Mac, questi sono gli stessi dummy, pensati per i produttori di custodie protettive, che appaiono online ogni anno quando si avvicina l'uscita dei nuovi iPhone.

Questi prototipi non mostrano il design degli iPhone nel dettaglio (per esempio, in questo caso non è visibile il notch), però in genere riescono a rendere l'idea dell'aspetto generale dei nuovi dispositivi in uscita.

Ecco i migliori iPhone attualmente in commercio

Questi sono in assoluto i migliori smartphone del 2020

Presto arriverà anche iOS 14

Guardando le immagini qua sotto potete vedere che i quattro modelli della serie iPhone 12 presentano bordi meno stondati rispetto agli ultimi modelli usciti. Ci sono i modelli base da 5.4" e quello da 6.1" (che dovrebbero essere i più economici) e iPhone Pro e Pro Max, rispettivamente da 6.1" e 6.7".

Immagine 1 di 3 (Image credit: HaAppelistim / 9to5Mac) Immagine 2 di 3 (Image credit: HaAppelistim / 9to5Mac) Immagine 3 di 3 (Image credit: HaAppelistim / 9to5Mac)

A parte il notch ci sono altri dettagli non visibili sui prototipi: le fotocamere infatti non sono riprodotte in modo realistico. I diversi comparti fotografici dovrebbero essere ciò che davvero differenzierà i modelli di iPhone 12 tra loro, si dice infatti che i modelli Pro saranno provvisti di un sensore LiDAR.

Il sensore LiDAR è già arrivato sugli ultimi iPad Pro usciti, ed è estremamente utile in particolare durante l'utilizzo di app di realtà aumentata per un rilevamento più preciso della profondità.

In ogni caso la domanda che ci tiene veramente sulle spine ormai è solo una: quando uscirà iPhone 12? Si è tanto parlato di un ritardo nella produzione, ed eccezionalmente la stessa Apple lo ha confermato. iPhone 12 potrebbe comunque venire presentato a settembre, come al solito, ma con ogni probabilità bisognerà attendere più a lungo del solito per poterlo acquistare.