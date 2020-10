iPhone 12 e iPhone 13 non diranno addio al notch

iPhone X, iPhone XS e iPhone 11 sono tutti dotati di un notch, di dimensioni neanche troppo piccole, nella parte alta dello schermo. In molti speravano che Apple avrebbe trovato una soluzione alternativa esteticamente più apprezzabile per iPhone 12, ma secondo le ultime indiscrezioni non è così.

Secondo @UniverseIce, uno dei leaker più affidabili del settore, Apple pianifica di tenere il notch non solo per iPhone 12, ma anche per iPhone 13.

Il notch degli iPhone ospita la fotocamera frontale ed è necessario per l'implementazione della tecnologia Face ID, molti fan Apple infatti non sono infastiditi dalla presenza "invadente" del notch proprio perchè sono a conoscenza dell'importanza del suo ruolo.

Molti smartphone Android però adottano altre soluzioni per ovviare al problema: l'aumento del rapporto schermo-corpo, fotocamere a scomparsa, fori nel display e notch a goccia più discreti sono tutte alternative meno invadenti rispetto al notch scelto da Apple.

Quando scopriremo la verità?

iPhone 12 con ogni probabilità verrà presentato il 13 ottobre, e a quel punto vedremo quanto grande è il notch pensato per la nuova serie di iPhone del 2020. Si dice che sarà più sottile, e che avrà le stesse dimensioni su ognuno dei quattro modelli di iPhone 12 previsti.

Dubitiamo che Apple confermerà con esattezza quali sono le dimensioni del notch durante l'evento, quindi dovremo in ogni caso aspettare di poterlo provare per avere una risposta certa.

iPhone 13 non si vedrà ancora per un anno, quindi per vedere se la profezia si avvererà dobbiamo aspettare ancora molto.