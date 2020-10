iPhone 12, confermata la data di presentazione

Ormai manca meno di una settimana all'arrivo di iPhone 12, ed Apple ha confermato la programmazione di un evento il prossimo 13 ottobre. Come sempre, l'invito di Apple non parla esplicitamente del nuovo iPhone 12, ma ci sono pochi dubbi a riguardo. In effetti, è difficile immaginare che Apple faccia un altro evento senza iPhone, dopo quello di settembre 2020.

Si tratta di un evento virtuale, come molti altri quest'anno. E si terrà alle alle 19:00 ora italiana.

And we're scheduled: Apple Event on October 13, almost certainly revealing the iPhone 12 with 'Hi(gh) Speed' (like...5G?)