iPhone 11, quella brutta fotocamera sembra confermata dopo i due nuovi render

Mancano mesi prima dell'uscita di iPhone 11 e, come per tutti gli ultimi fiori all'occhiello di Apple, abbiamo già assistito a numerose fughe di notizie riguardo al nuovo dispositivo, molte delle quali sono chiaramente impossibili da confermare dato che manca così tanto alla data di uscita.

Comunque, ci sono voci persistenti sul prossimo iPhone che sembrano più credibili, supportate da varie indiscrezioni che suggeriscono che probabilmente iPhone 11 avrà una fotocamera a tre lenti, nonostante il design quadrato della fotocamera non sia proprio una bellezza e i pareri discordanti dei fan.

Oggi sono trapelati due nuovi render del design di iPhone 11 che offrono ulteriori prove che Apple abbia deciso per questo discutibile design della fotocamera esterna.

Secondo ''affidabili fonti dalla Cina'', il sito di notizie SonnyDickson.com ha postato un paio di render che sembrano confermare le voci sul nuovi design, completo di un segmento grande e squadrato che ospita le fotocamere e delle dimensioni proposte per i modelli 'iPhone XI' e 'iPhone XI Max'.

Image credit: SonnyDickson.com

Intanto ulteriori render del design sono apparsi su SlashLeaks, dandoci un'idea di come potrebbe essere l'aspetto della fotocamera del dispositivo in arrivo se utilizzato insieme ad una cover (non è comunque un bel vedere).

Image credit: SlashLeaks

Sicuramente questi render che sono trapelati non sono ufficiali, il che significa che possiamo ancora sperare che iPhone 11 non avrà questo aspetto quando uscirà verso la fine dell'anno.

Teniamo le dita incrociate.