iPhone 11 Pro Max: lo hanno già aperto scoprendo una batteria enorme

Ad Apple non comunicano mai la capacità delle batterie presenti negli iPhone, ma poi basta aprirli per scoprirlo direttamente. Lo hanno fatto appassionati cinesi con iPhone 11 Pro Max rivelando l'esistenza di una batteria da 4,000mAh battery, decisamente insolita per un iPhone.

Le immagini arrivano da Weibo, piattaforma social cinese frequentata evidentemente da appassionati ben forniti di iPhone.

Nelle foto si riconosce il Taptic Engine, le tre fotocamere, varie componenti hardware e soprattutto la batteria, un blocco a L che occupa la maggior parte dello spazio.

Con una capacità di 4,000mAh (in realtà sono 3,969mAh, ma si tende ad arrotondare), si tratta della più grande batteria mai usata da Apple in uno smartphone.

In confronto, quella di iPhone XS è di soli 2.658mAh e quella di iPhone XS Max arriva a 3.174mAh, decisamente un grosso incremento!

Una delle ragioni per una batteria così grande potrebbe essere che iPhone 11 Pro Max avrebbe dovuto avere il reverse wireless charging, cioè la possibilità di ricaricare altri dispositivi via wireless, ma poi questa funzione è stata eliminata all'ultimi minuto. Al riguardo non ci sono conferme, ma la grossa batteria potrebbe esserne una.

E comunque un dispositivo con schermo da 6.5 pollici, chipset potente e tre fotocamere ha bisogno di molta energia per durare almeno tutta la giornata!

Non conosciamo invece la capacità delle batterie di iPhone 11 o di iPhone 11 Pro. Secondo alcuni leak dovrebbero essere rispettivamente di 3,110mAh a 3,190mAh, ma lo stesso leak attribuiva a iPhone 11 Pro Max una capacità di 3,500mAh sbagliando in pieno...

Comunque a breve anche gli altri due modelli verranno aperti e noi vi comunicheremo prontamente la capacità!

Via GSMArena