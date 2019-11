iPhone 11, presentazione il 10 settembre

Apple ha invitato giornalisti di tutto il mondo a un evento pianificato per il 10 settembre, che molto probabilmente sarà la presentazione del prossimo iPhone.

L'evento avrà luogo allo Steve Jobs Theater di Cupertino, California. L'orario di inizio sono le 10 del mattino ora locale, cioè le 18 in Italia.

Sull'invito si legge By innovation only, che suggerisce almeno alcune novità nel dispositivo più famoso di Apple, anche se non dice granché su cosa ci possiamo aspettare.

TechRadar è tra gli invitati, quindi vi racconteremo tutto l'evento e i nuovi annunci di Apple.

Al momento si ritiene che Apple presenterà tre nuovi iPhone: l'iPhone 11, l'iPhone 11 Pro e l'iPhone 11R.

Abbiamo sentito parlare molto anche dell'Apple Watch 5, e potremmo vedere anche nuovi prodotti come l'Homepod 2 e o un aggiornamento della Apple TV Plus. E, ovviamente, gli amanti del Mac avranno il piacere di una data di pubblicazione per macOS 10.15 Catalina. Potremmo persino vedere il chiacchierato MacBook Pro da 16 pollici, che sarebbe senz'altro un'innovazione.

Probabilmente sarà anche l'occasione in cui Apple ci offrirà una data di pubblicazione per i nuovi software, in particolare iOS 13, iPad OS e watchOS 6.

Questo momento, tradizionalmente, è quello in cui Apple annuncia nuovi dispositivi. Di conseguenze non si può essere sicuri riguardo aggiornamenti e novità sui servizi; ma è senz'altro possibile che Apple abbia qualche novità anche sull'uscita di Apple Arcade, per il quale finora si è parlato genericamente di "autunno 2019", o anche di Apple TV Plus.