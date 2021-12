iOS 16: ecco gli iPhone e gli iPad che non lo riceveranno

Un nuovo report proveniente dal sito web francese iPhoneSoft riguardante iOS 16, il sistema operativo Apple atteso per settembre 2022 insieme ai nuovi iPhone 14, svela i dispositivi Apple che potrebbero non ricevere la nuova versione.

La lista includerebbe iPhone 6S e 6 Plus, iPhone SE, iPad mini 4, iPad Air 2, iPad 9.7 (2017), iPad Pro 9.7 (2016) ed iPad Pro 12.9 (2015). Ciò sarebbe dovuto al chip dei dispositivi troppo datato per gestire il nuovo iOS, che richiederebbe come requisito minimo un A10.

iOS 15 porrà fine al supporto per diversi dispositivi Apple (Image credit: Apple)

Anche se non ci sono conferme ufficiali, la possibilità che Apple termini il supporto per dispositivi così datati è tutt'altro che remota.

L'azienda di Cupertino ha supportato per un lungo periodo modelli come iPhone 6S ed iPhone SE, con ben sette aggiornamenti rilasciati. Se quindi la lista di dispositivi emersa non è ovviamente definitiva, è più che plausibile aspettarsi di non ricevere alcuna notifica d'aggiornamento su un iPhone o iPad uscito da più di 5 anni.

Fonte: Phone Arena