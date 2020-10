iOS 14: potrebbero arrivare i widget in stile Android

La WWDC 2020 sarà probabilmente solo online quest'anno per ovvi motivi, ma crediamo ancora che Apple abbia intenzione di svelare il suo aggiornamento iOS 14 a giugno come da programma, iniziando la distribuzione del software a settembre. Un paio di nuove indiscrezioni accennano a ulteriori personalizzazioni della schermata Home, in arrivo con il nuovo software.

Alcune ricerche a proposito del codice preliminare di iOS 14 di 9to5Mac hanno rivelato che Apple sta comunque sperimentando l'idea dei widget della schermata Home, non solo un pannello laterale come in iPadOS, ma widget veri e propri che possono essere riposizionati a seconda delle proprie necessità.

Certamente i telefoni Android hanno offerto widget per anni e negli ultimi aggiornamenti software Apple ha mostrato una certa volontà di allontanarsi dallo schema diviso per file e colonne delle icone su iPhone e iPad.

9to5Mac afferma che la funzione è ancora in fase di test e potrebbe anche essere scartata alla fine, perciò è presto per fare affidamento sulla reale implementazione. Per iOS 14 sono state inserite anche funzioni extra di realtà aumentata e un nuovo switcher app .

Hey @EveryApplePro, @MaxWinebach said you like wallpapers pic.twitter.com/4P8BrMzCkIApril 4, 2020

Abbiamo anche dato una prima occhiata a un rinnovato raccoglitore di sfondi per iOS 14, rivelato da @DongleBookPro su Twitter (un leaker con un’attività abbastanza affidabile quando si tratta di notizie che riguardano Apple).

Oltre a mostrare alcuni nuovi design di sfondi per iOS 14, questa volta suddivisi in categorie separate per una navigazione più semplice, le immagini mostrano anche la presenza di più opzioni su come applicare gli sfondi.

Si potranno impostare sia sfondi dinamici, che piatti o sfumati, in base a quanto mostrato dagli screenshot. Si potranno anche oscurare gli sfondi quando il telefono è in modalità scura, cosa che è già possibile fare con iOS 13 .

Apple non ha né annunciato date precise per il WWDC 2020 né detto esattamente come sarà nella versione online, ma l'evento di solito si svolge all'inizio di giugno. Oltre alle notizie su iOS 14, si conosceranno anche gli aggiornamenti del software per tutti gli altri prodotti Apple.