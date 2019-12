iOS 13.3 e iPadOS 13.3 disponibili, ecco le novità

Se avete sottoscritto Apple News Plus troverete un nuovo layout per le storie dal Wall Street Journal e altri giornali online. L’aggiornamento prevede anche che possiate lasciare il vostro “Mi piace” o “Non mi piace” con un semplice tap.

Se avete un iPad o un iPhone con iOS 13 o iPadOS 13, o in grado di farlo girare, potete scaricare una nuova versione del sistema operativo perchè Apple ha iniziato la distribuzione di iOS 13.3 e iPadOS 13.3.

Non si tratta di enormi aggiornamenti ma vengono aggiunte nuove funzionalità, compreso un parental control per gestire il tempo passato allo schermo, nuove limitazioni di chiamata per i minori grazie a cui i genitori possono decidere con chi i figli possono interagire via telefono, messaggi o FaceTime. I genitori possono finalmente gestire i contatti che appaiono nei dispositivi dei figli.

L’app Borsa ha ricevuto alcuni miglioramenti, che rendono più semplice leggere le storie multiple o più storie dalla stessa pubblicazione.

Altri cambiamenti riguardano l’implementazione in Safari del supporto NFC, USB e delle chiavi di sicurezza per i sistemi Lightning FIDO-2 (come YubiKeys) e la possibilità di salvare video modificati come nuovi file piuttosto che sovrascrivere il file originale.

Oltre a questo troviamo molte correzioni di bug, ma potrete leggere tutte le modifiche effettuate sul sito Apple.

Se il vostro dispositivo non vi ha ancora segnalato l’aggiornamento potete cercarlo manualmente toccando su Impostazioni>Generali>Aggiornamento Software e seguendo le indicazioni a schermo. Se l’aggiornamento non viene visualizzato vi consigliamo di aspettare qualche giorno e riprovare perchè la distribuzione sta avvenendo in questi giorni.