Apple annuncia le migliori app, giochi e podcast di App Store 2019

Apple ha scelto i vincitori dal suo ecosistema software e di intrattenimento, che esplode di contenuti in questo 2019, in parte grazie al debutto di Apple Arcade e Apple TV Plus .

L'azienda di Cupertino sta ora mettendo in luce le migliori app, i giochi, i podcast e anche le grandi tendenze attraverso una nuova vetrina celebrativa soprannominata “Best of 2019 di App Store”.

Con “Best of 2019”, il team editoriale dell'azienda pubblicizza i suoi preferiti su ogni piattaforma hardware, da iPhone e iPad a Mac e Apple TV.

Ecco i vincitori dei premi e delle tendenze app, secondo Apple.

App per iPhone dell'anno: Spectre Camera (Lux Optics)

Spectre Camera (Lux Optics) App per iPad dell'anno: Flow by Moleskine (Moleskine)

Flow by Moleskine (Moleskine) App per Mac dell'anno: Affinity Publisher (Serif Labs)

Affinity Publisher (Serif Labs) App Apple TV dell'anno: The Explorers (The Explorers Network)

The Explorers (The Explorers Network) App Trend del 2019: Storytelling Simplified

La scelta del “App Trend 2019” rappresenta una serie di app che aiutano a narrare, leggere o ascoltare delle storie: Anchor (Anchor FM), Unfold (Unfold Creative), Steller (Expedition Travel Advisor), Over (Over, Inc) e Wattpad (Wattpad Corp).

Le scelte dei migliori giochi di Apple del 2019 sono state anche suddivise per piattaforma hardware. Queste distinzioni sono state effettuate poiché potrebbero esserci alcuni giochi che sono più adatti per il grande schermo, ovvero con Apple TV, mentre altri si adattano meglio all'iPhone e alla sua portabilità.

Gioco per iPhone dell'anno: Sky: Children of the Light (thatgamecompany)

Sky: Children of the Light (thatgamecompany) Gioco per iPad dell'anno: Hyper Light Drifter (Abylight SL)

Hyper Light Drifter (Abylight SL) Gioco dell'anno per Mac: GRIS (Devolver / Nomada Studio)

GRIS (Devolver / Nomada Studio) Gioco dell'anno per Apple TV: Wonder Boy: The Dragon's Trap (DotEmu)

Wonder Boy: The Dragon's Trap (DotEmu) Gioco dell'anno Apple Arcade: Sayonara Wild Hearts” (Simogo)

Sayonara Wild Hearts” (Simogo) Game Trend del 2019: Blockbusters Reimagined

App Trend in questo caso si basa su hit del passato, ad oggi rivisitate. Ecco quindi "Mario Kart Tour" (Nintendo), "Minecraft Earth" (Mojang), "Pokémon Masters" (DeNA Co), "Assassin's Creed Rebellion" (Ubisoft), "Gears POP!" (Microsoft Corporation), "The Elder Scrolls: Blades” (Bethesda) e “Call of Duty: Mobile” (Activision Publishing)

Da non dimenticare assolutamente, Apple offre podcast alla ribalta tanto importanti con le seguenti scelte:

Best True Crime Show - White Lies

- White Lies Best Fiction Show - Carrier

- Carrier Best History Show - 1619

iOS 13 vs iOS 12

Con Apple che contribuisce alla scena in continua crescita dei contenuti, è utile avere il team di sviluppo dell'App Store, che mette in evidenza le proprie applicazioni preferite. L'App Store completamente ridisegnato, che ha debuttato con iOS 12 ha dato una mano a stilare questa classifica.

E c'è qualcosa da dire sulle scelte editoriali di Apple, che non ha semplicemente scelto le app con il maggiore successo commerciale, come Angry Birds, Instagram, TikTok e altri che dominano la scena ogni giorno.