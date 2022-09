Intel Core i9-13900KS potrebbe surclassare AMD Ryzen 7950X

Intel Core i9-13900KS, la versione potenziata della CPU di punta Intel Raptor Lake che dovrebbe arrivare all'inizio del 2023, è spuntato tra i risultati di un noto test benchmark nel quale ha ottenuto dei punteggi davvero impressionanti.

Come segnalato da Tom’s Hardware (Si apre in una nuova scheda), Intel Core i9-13900KS – la "S" aggiuntiva differenzia questo modello dal 13900K, in quanto variante disponibile in edizione limitata – raggiungerà i 6GHz senza overclock e finalmente abbiamo visto le sue presunte prestazioni in un benchmark pubblicato da HXL su Twitter.

Va premesso che il benchmark CPU-Z in questione proviene dal forum cinese Bilibili (Si apre in una nuova scheda) e c'è la possibilità che lo screenshot sia falso. Consigliamo quindi ai nostri lettori di leggere i dati qui riportati con un pizzico di scetticismo.

I punteggi ottenuti da Core i9-13900KS corrispondono a 982 punti in single-thread e 18.453 punti in multi-thread. Presumibilmente, questi risultati sono stati ottenuti utilizzando la "modalità turbo" disponibile sui nuovi modelli Raptor Lake (che richiede la bellezza di 350 W di potenza).

Come evidenziato da Tom's, questo dato risulta particolarmente interessante se confrontato con i punteggi della variante standard 13900K emersi in precedenza, che ha ottenuto rispettivamente 893 e 16.877 punti nello stesso test. Interessante anche il confronto con il top di gamma AMD 7950X, che nel benchmark CPU-Z ha ottenuto 787 punti in single-thread e 15.663 punti in multi-thread.

Numeri da capogiro, ma non esaltiamoci troppo

Facendo un calcolo rapido, Intel Core-i9 13900KS è più veloce del 10% in single-thread e del 18% in multi-thread rispetto al 13900K. A nostro avviso si tratta di uno scarto prestazionale troppo elevato trattandosi di due CPU molto simili.

In primo luogo, si tratta di un leak piuttosto scarno, che mostra solo i risultati nudi e crudi, senza indicare gli altri componenti della configurazione usata per il test o il sistema di raffreddamento. Inoltre, ricordiamo che si tratta solo di un singolo benchmark e che non si dovrebbe mai dare troppo peso ai test preliminari (prima del lancio della versione finale della CPU).

In aggiunta, CPU-Z non è certo la nostra prima scelta quando si tratta di confrontare due CPU. Come se non bastasse, i punteggi del 13900K sono diversi in base ai test e quello di CPU-Z risulta tra i più bassi, quindi è probabile che il divario non sia così elevato.



Detto questo, il leak in questione, se fosse vero, indica che il top di gamma Intel ha prestazioni da urlo se confrontate con il Ryzen 9 7950X (è più veloce rispettivamente del 25% e del 18% in single e multi-thread). I due processori, probabilmente, non saranno così distanti in termini di prezzo anche se si prevede che il 13900KS costi un 5-10% in più del rivale AMD.



Se consideriamo la fascia alta, Intel potrebbe essere in vantaggio rispetto a AMD in termini prestazionali, ma al contempo il top Core i9-13900KS dovrebbe costare di più e avere consumi più elevati (soprattutto in boost) rispetto a Ryzen 9 7950X.

Per quanto riguarda i giochi, molti gamer aspettano con ansia i processori Ryzen 7000 con 3D V-cache di AMD, una tecnologia innovativa che potrebbe fare la differenza. In effetti, questo è il motivo per cui Intel ha previsto il lancio del 13900KS per l'inizio del 2023, poiché si vocifera che la V-cache 3D sarà disponibile dall'inizio del 2023 (si dice che AMD voglia presentarla al CES di gennaio). Le indiscrezioni indicano anche la presenza della variante 7950X3D (in altre parole, un nuovo top di gamma con 3D V-cache), che potrebbe fare faville nella fascia alta.



Del resto, come spesso accade, la battaglia tra i due produttori si giocherà sulle CPU di fascia media mentre AMD 7950X e Intel Core i9-13900K e KS sono proposte di nicchia. Al contrario il 7700X di AMD è già sugli scaffali e rappresenta un'opzione validissima a livello consumer. Come abbiamo osservato nella nostra recensione, si tratta di una CPU eccezionale, ma con delle riserve sul fronte dei costi di aggiornamento.

Staremo a vedere se Intel sarà in grado di proporre una valida alternativa in questa fascia di prezzo, dato che sarà determinante.