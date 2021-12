Intel Core i5-12400F, qualcuno è riuscito a comprarlo prima del lancio

Secondo un report pubblicato da VideoCardz, Intel Core i5-12400F è già in circolazione con qualche settimana d'anticipo rispetto alla data di lancio prevista.

La rivista Peruviana XanxoGaming afferma di aver acquistato il processore di fascia media Intel della gamma Alder Lake a un prezzo di 899 Sols, circa 200 euro.

Si tratta senza dubbio di uno dei modelli più attesi tra le CPU della gamma Alder Lake che usciranno a gennaio, essendo l'unico processore della famiglia privo di efficiency core dotato di una struttura classica a 6-core che lo differenzia dai modelli ibridi.

XanxoGaming ha promesso di pubblicare dei benchmark nei prossimi giorni, quindi ci aspettiamo di vedere qualche dato sulle prestazioni di Core i5-12400F a breve.

Come sottolinea VideoCardz, non è la prima volta che una CPU Intel si trova in vendita prima del lancio, come successo in passato con il processore Intel Core i7-11700K venduto in Germania diverse settimane prima della presentazione ufficiale, quindi riteniamo trattarsi di un leak attendibile.

Analisi: Questo chip di fascia media potrebbe avere prestazioni sorprendenti

Siamo molto curiosi di scoprire le reali prestazioni di Core i5-12400F (la lettera ‘F’ si riferisce al fatto che la CPU non dispone di grafica integrata). I leak trapelati di recente parlano di un livello prestazionale decisamente superiore alla fascia di prezzo nella quale si troverà Core i5-12400F, con punteggi Cinebench in grado di impensierire quelli del rivale AMD Ryzen 5 5600X.

Detto questo, Core i5-12400F dovrebbe costare molto meno del Ryzen 5 5600X, ma bisogna considerare che le CPU Alder Lake richiedono una scheda madre compatibile, quindi una spesa extra per gran parte degli utenti che li acquisteranno.

In aggiunta, stando a recenti rumor, AMD potrebbe avere in programma il lancio di una versione aggiornata di Ryzen 5 5600X in occasione del CES 2022 di gennaio. Le stesse fonti ipotizzano che durante l'evento Intel presenterà anche il nuovo Core i5-12400F, oltre a diverse CPU Alder Lake non K.

Per ora XanxoGaming non ha parlato delle specifiche di Core i5-12400F,ma i leak emersi nelle scorse settimane parlavano di frequenze single-core da 4.4GHz (4GHz su tutti i core).