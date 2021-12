Intel Alder Lake-S, i benchmark di Core i5-12400F sono sorprendenti

La dodicesima generazione di processori Intel Alder Lake-S è già sul mercato capitanata dal top di gamma Core i9-12900K, ma finora non si sapeva molto sulle varianti non K.

Oggi, grazie a un leak che svela i materiali pubblicitari realizzati per Intel Core i3-12100F, Core i5-12400F e Core i7-12700F siamo in grado di delineare in quadro più chiaro (Fonte: VideoCardz).

Ad esempio, stando a quanto sostiene la fonte, le varianti Core i3 e Core i5 saranno le prime SKU Alder Lake-S prive di Efficient Core.

Il materiale promozionale include il packaging dei tre nuovi chip, che dovrebbero utilizzare il dissipatore Laminar RM1 già ipotizzato in precedenza e pensato per un TDP di 65W. Al momento non possiamo essere certi che Intel includerà il dissipatore nei prodotti OEM, ma saremmo sorpresi del contrario.

Sempre stando al leak, Intel Core i3-12100F dovrebbe disporre di 4 core e 8 thread con una frequenza di boost pari a 4.3 GHz. Il chip di fascia media Core i5-12400F dovrebbe avere 6 core e 12 thread, mentre il più potente i7-12700F potrà contare sulle stesse specifiche della variante K, ma con frequenze e TDP inferiori.

I dati qui riportati non sono ancora stati confermati da Intel, quindi consigliamo di leggerli con un pizzico di scetticismo.

I Benchamark di Intel Core i5-12400F promettono bene

Se i due benchmark comparsi su Bilibili fossero veri, il nuovo Intel Core i5-12400F potrebbe rappresentare un'opzione davvero interessante. Diversi test, tra cui uno dedicato al gaming, ci dicono che Core i5-12400F è più potente di Core i7-11700K, del precedente Core i5-11400F e persino del concorrente Ryzen 5 5600X.

Ad esempio, nei benchmark dedicati alle prestazioni, Core i5-12400F è più veloce degli altri chip in single-core e ha ottenuto risultati migliori di Ryzen 5 5600X e Intel Core i5-11400F anche multi-thread. Il nuovo i5 Alder Lake-S risulta inferiore a Core i7-11700K solo in termini di velocità massima di clock e numero di thread.

Il test Cinebench R23 fornisce dati molto simili: i5 è risultato più veloce dei concorrenti del 19% nei test multi-thread e dell'11% nei test single-thread. Anche nei test TimeSpy la SKU Alder Lake-S è risultata il 13% più veloce di AMD Ryzen 5 5600X.

Nel benchmark gaming in 1080p su CSGO, Intel Core i5-12400F è del 4% più veloce rispetto al concorrente AMD, del quale riesce a eguagliare il frame rate su Shadow of The Tomb Raider. I risultati sono persino migliori su Red Dead Redemption 2, dove il processore Intel ha ottenuto risultati migliori rispetto al precedente Intel Core i5-11400F e Ryzen 5 5600X.