Il probabile Samsung Galaxy Note 10 fotografato a fianco del più imponente Note 10 Pro

Continuano ad emergere leak su Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10 Pro, cè anche una foto che li vede affiancati e non c’è alcun dubbio su queale sia più di impatto…

Pubblicate dall’account Twitter del generalmente affidabile @UniverseIce gli scatti hanno come protagonisti Galaxy Note 10 e Note 10 Pro in diverse posizioni. Quello che si può vedere corrisponde alle precedenti indiscrezioni, con tanto di foro anteriore per la fotocamera e massiccia fotocamera nel retro.

Queste immagini non ci dicono nulla di nuovo, ma sono solo l’ennesima conferma di quanto sapevamo. Risulta chiaro comunque che le dimensioni del Galaxy Note 10 Pro sono decisamente superiori rispetto a quelle del non certo piccolo Note 10.

Galaxy Note10, Note10+ model.I don't know where the photo comes from, please let me know if you know it. pic.twitter.com/XKA4qLs7ywJuly 23, 2019