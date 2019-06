Il Bluetooth di Windows 10 non funziona più? Ecco perché e come risolvere (forse)

Il Bluetooth è sempre più diffuso, e sono molte le persone che lo usano abitualmente anche con il computer portatile, tipicamente per collegare delle cuffie o un altoparlante esterno - ma non solo.

Che si tratti del migliore smartwatch o delle migliori cuffie Bluetooth, quindi, una cosa importante da sapere è che i dispositivi BT non sono tutti uguali, e l'ultimo aggiornamento di sicurezza di Windows 10 potrebbe bloccarne alcuni.

L'aggiornamento è incluso in diversi update cumulativi per Windows, compreso quello di giugno 2019. Per quanto riguarda la sicurezza del Bluetooth, riguarda anche Windows 8.1 e Windows 12, come ha scoperto Windows Latest .

In ogni caso, le connessioni Bluetooth smettono di funzionare e non si tratta di un errore. Microsoft infatti ha deciso di bloccare i dispositivi potenzialmente pericolosi, impedendo che si colleghino a computer con Windows se rileva chiavi crittografiche conosciute (cioè non sicure).

Microsoft ha spiegato altri dettagli in questa pagina.

Cosa fare per risolvere

Molto probabilmente questo aggiornamento non avrà alcun effetto nel vostro caso. La maggior parte dei dispositivi in circolazione, infatti, difficilmente usano una crittografica conosciuta a chiunque, e quindi Windows 10 continuerà a collegarsi senza problemi. Se così non fosse, il produttore del dispositivo potrebbe avere un aggiornamento del firmware per correggere il problema.

Se non riuscite a collegare un dispositivo Bluetooth, potete controllare il log degli eventi Windows (Windows Event Log) per vedere se ci sono errori provocati dall'aggiornamento di Microsoft. L'errore sarà in "BTHUSB or BTHMINI" nella sorgente eventi (Event Source field) con identificativo (Event ID) 22 e le stringhe "BTHPORT_DEBUG_LINK_KEY_NOT_ALLOWED" nel campo Nome.

Ci sarà anche il messaggio "Your Bluetooth device attempted to establish a debug connection. The Windows Bluetooth stack does not allow debug connection while it is not in the debug mode.", che in italiano dovrebbe essere simile a "Il dispositivo Bluetooth ha tentato di stabilire una connessione debug. Windows Bluetooth stack non permette connessioni debug se non è in modalità debug".

Se il vostro dispositivo non si collega a causa di questo errore, potete provare ad aggiornare il dispositivo (firmware) oppure a cancellare l'aggiornamento di Windows. L'altra possibilità è comprare un nuovo dispositivo Bluetooth. Visto che i prossimi aggiornamenti di Windows probabilmente confermeranno questa scelta, conservare prodotti non sicuri forse non è una buona idea.