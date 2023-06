I 6 widget per iOS che non possono mancare sul vostro iPhone

I widget sono una delle cose migliori degli iPhone e possono trasformare una noiosa schermata Home piena di app dalle icone banali in una schermata più carina, ma anche più utile.

Alcuni widget forniscono informazioni rapide a colpo d'occhio, ma la cosa migliore sono i widget che aiutano a tenere traccia e a ricordare impegni e appuntamenti che altrimenti rischiereste di dimenticare.

Ma che cos'è un widget, di preciso? Un widget è un'applicazione, o una parte di un'applicazione, che si trova sulla schermata Home e svolge il suo lavoro indipendentemente dal fatto che la si apra o meno.

Non è necessario aprire l'app Meteo per controllare il tempo, basta aggiungere il rispettivo widget alla schermata iniziale. Allo stesso modo, si possono trovare widget che indicano la durata della batteria del telefono e degli altri gadget, widget che mostrano le foto della galleria e widget che tengono traccia dei passi e della forma fisica, proprio come farebbe un Apple Watch.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Oltre ai widget che forniscono informazioni a colpo d'occhio, ci sono anche quelli che rappresentano una rapida scorciatoia per determinate app. Per esempio, non c'è bisogno di aprire l'applicazione Note o la vostra lista delle cose da fare: basta toccare il widget per creare automaticamente una nuova voce.

Infine si possono anche impostare promemoria personalizzati, al posto di semplici timer, sveglie o notifiche in app.

Naturalmente, per usarli volentieri, i widget devono essere esteticamente belli e in linea con i gusti personali. Anche l'occhio vuole la sua parte!

Come creare widget su iPhone

(Image credit: Future / Philip Berne)

I widget vengono forniti in bundle con le rispettive app, quindi quando si scarica un'applicazione, si riceve anche il suo widget. Per la maggior parte delle app, il widget appare come opzione solo dopo aver aperto l'app almeno una volta e averla utilizzata oltre la schermata di benvenuto. Una volta fatto ciò, è possibile cercare il widget nell'elenco fornito da Apple.

Per creare un widget, basterà tenere premuto il dito su una qualsiasi parte vuota della schermata iniziale. Le icone inizieranno a muoversi e in alto a sinistra sul display apparirà il segno più "+". Toccatelo per visualizzare l'elenco dei widget disponibili.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Su iOS 16 ci sono tre dimensioni standard per i widget. È possibile scegliere tra un quadrato più piccolo, una barra allungata e un rettangolo di grandi dimensioni. Scegliendo il quadrato avrete a disposizione sei widget per schermata, che offrono una panoramica utile di tutte le app fondamentali.

CuteWeather: il widget per controllare il meteo

(Image credit: Future / Philip Berne)

Cambiate il colore del widget

Cambiate la vostra posizione (oppure no)

Fate attenzione al prezzo dell'abbonamento

Il widget dell'app Meteo su iPhone è piuttosto mediocre, al punto che è facile dimenticarsi della sua esistenza.

CuteWeather è un'app molto più carina, in stile kawaii, con una bella combinazione di colori e un aspetto più allegro. Si può impostare il widget in modo che i colori si alternino per non annoiarsi mai. Il meteo è semplice da tenere sotto controllo, e se volete maggiori informazioni basterà cliccare sul widget per aprire l'app.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Bears Countdown

(Image credit: Future / Philip Berne)

Widget molto semplice per impostare timer

Potete scegliere tra varie tipologie di orsi

Sincronizzabile con l'app per macOS

A volte si ha solo bisogno di mettere un timer per 10 minuti, mentre altre volte si vuole impostare un countdown per sapere quanti giorni mancano a qualche evento speciale.

Per impostare il timer più carino che ci sia, l'app Bears Countdown è disponibile per iPhone e Mac. Tuttavia, non permette di impostare un orario preciso, ma solo il giorno. Potete scegliere tra svariati orsi in base all'attività per cui state impostando il conto alla rovescia.

Potete anche impostare più conti alla rovescia contemporaneamente e scorrerli tramite il widget. Inoltre, è molto comodo impostare gli eventi sul proprio Mac o MacBook e poi visualizzarli su iPhone.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Dov'è

(Image credit: Future / Philip Berne)

L'app Apple per localizzare i vostri dispositivi iCloud

Ottima per localizzare dispositivi (e persone)

Oltre ai dispositivi mobile, può localizzare anche gli AirTag

Ci sono molti widget prodotti da Apple che vale la pena usare, e Dov'è è uno di questi: può tracciare tutti i dispositivi collegati al vostro account iCloud, compreso l'account di famiglia. Molto utile se volete monitorare i vostri figli, per esempio.

Ci sono opzioni di widget separate a seconda che si stia localizzando una persona o un oggetto. È possibile tracciare anche gli AirTag, in modo da localizzare i vostri bagagli o un veicolo. Se avete più oggetti da tenere sotto controllo, provate a impilare i widget uno sopra l'altro in modo da poterli sfogliare rapidamente.

Todoist

(Image credit: Future / Philip Berne)

Per tenere traccia delle cose da fare

Potete creare una scorciatoia tramite widget

Potete spostare l'organizzazione a un secondo momento

Esistono moltissime applicazioni per stilare liste di cose da fare, ma Todoist è la migliore.

Todoist può essere molto semplice o più strutturata, in base alle vostre preferenze. Potete usare un widget per creare nuovi elementi per la lista di cose da fare e inviarli alla propria mail, per poi organizzarli in un secondo momento. Se si desidera applicare un tag specifico, il widget può farlo automaticamente man mano che i post vengono creati.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Sofa: Downtime Organizer

(Image credit: Future / Philip Berne)

Per le serie TV che volete guardare senza rischiare di dimenticarvene

Tenete traccia di serie TV, libri, film e podcast

Il widget è molto carino e personalizzabile

Sofa è un'app per la creazione di liste, pensata appositamente per tenere traccia delle cose che si vogliono guardare, ascoltare o leggere senza il rischio di dimenticarsene.

La particolarità di Sofa è che trova da sola il titolo del contenuto che si sta cercando di ricordare. Vi mostrerà anche immagini di copertine di libri e giochi da tavolo, album musicali e podcast. Insomma, Sofa vi offre un approccio più visivo che rende molto più facile ricordare ciò che state vedendo.

Sofa vi ricorderà tutto ciò che volete guardare nel vasto panorama delle piattaforme streaming.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Streaks

(Image credit: Future / Philip Berne)

Create una o più abitudini

Ottima per ricordarvi di prendere le medicine o bere acqua

Potete scegliere se attivare le notifiche o meno

Se si vuole davvero migliorare, è necessario cambiare le proprie abitudini: il primo passo è monitorarle, e Streaks può aiutare a farlo con semplicità. Tenendo un elenco di alcune abitudini nel widget di Streaks, l'app vi ricorderà se avete fatto tutto quello che dovevate per oggi.

É particolarmente utile se si ha bisogno di prendere un farmaco e si ha difficoltà a ricordare se lo si è fatto. Si può usare Streaks anche per ricordarsi di bere acqua a sufficienza, per esempio.

Streaks perché non invia notifiche inutili, ma si limita a ricordarvi di fare le poche cose di cui volete tenere traccia. Per iniziare a costruire un'abitudine sana è un'app molto semplice ed efficace. Inoltre, le opzioni di colore e la grafica elegante la rendono anche piacevole da usare.