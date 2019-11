Huawei Watch GT 2: migliora il design e il tracciamento delle attività

Huawei ha presentato insieme ai suoi nuovi smartphone Mate 30 anche Huawei Watch GT 2, l'aggiornamento del predecessore di successo Huawei Watch GT.

Watch GT 2 in Italia sarà disponibile in Italia dal 7 ottobre con prezzi a partire da 199 euro per la versione Titanium Gray. Quella in Matte Black invece costerà 229 euro.

Dal 19 settembre al 6 ottobre sarà possibile preordinare HUAWEI Watch GT 2 46 mm presso uno dei rivenditori aderenti all’iniziativa per ricevere in regalo due HUAWEI Mini Speaker Bluetooth del valore commerciale complessivo di €59.98. Bisognerà però completare l’acquisto entro e non oltre il 27 ottobre.

Rispetto al predecessore sono migliorate le funzioni di tracciabilità e quelle legate al benessere come il controllo del sonno e del battito cardiaco.

Ci sono ora 15 modalità fitness, ciascuna con le sue opzioni, così per esempio la modalità running comprende ben 13 esempi di corsa.

Vi è poi la bussola, la torcia, il barometro e un'app per ritrovare lo smartphone. Lo schermo ha poi una migliore visualizzazione dei colori.

Ci sono due dimensioni, 42mm e 46mm, con schermo in 3D glass screen dallo spessore di 9,4 mm mentre il peso rimane sui 29 grammi. Lo schermo da 1.4-pollici usa la tecnologia OLED HD con modalità always-on (come il nuovo Apple Watch 5).

Migliora anche l'autonomia grazie al nuovo chipset Kirin A1 che secondo Huawei dovrebbe migliorare l'autonomia e la portata del bluetooth rispetto al modello precedente Watch GT.

L'autonomia dovrebbe arrivare a 14 giorni, o 30 ore con GPS attivo, un giorno di riproduzione musicale o 10 ore di chiamate Bluetooth.

Nei 2 GB di spazio interno è possibile inserire fino a 500 brani e grazie al microfono e all'altoparlante è possibile rispondere direttamente dall'orologio quando lo smartphone è collegato.

Vi faremo sapere come funziona Watch GT 2 non appena lo avremo provato.