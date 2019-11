Huawei, uno smartphone con Hongmeng OS potrebbe uscire prima di fine anno

Huawei potrebbe star già testando uno smartphone con Hongmeng OS, il sistema operativo creato dell'azienda che potrebbe uscire entro la fine dell'anno.

Un rapporto del Global Times via Reuters suggerisce che il primo smartphone con Hongmeng sarà un modello economico che potrebbe essere messo in vendita entro la fine dell'anno.

Non sono stati ancora menzionati altri dettagli e dovremo aspettare per saperne di più su questo smartphone di fascia bassa.

Perché Huawei dovrebbe voler usare Hongmeng OS sui propri smartphone?

All'inizio di quest'anno Huawei è stata soggetta a sanzioni commerciali che non consentivano a nessuna società americana di commerciare con loro. Aziende come Qualcomm, Google e Corning si sono allontanate da Huawei provocando una crisi globale per l'azienda cinese.

Nonostante il divieto commerciale per Huawei sia arrivato solo quest'anno, l'azienda cinese stava sviluppando Hongmeng OS, il nuovo sistema operativo, già da tempo.

La soluzione di Huawei include la creazione del sistema operativo Hongmeng che dovrebbe essere un sostituto di Android . I dettagli ufficiali su Hongmeng sono piuttosto pochi, ma i dirigenti di Huawei lo hanno definito un sistema operativo progettato per i prodotti connessi a Internet. Una prossima gamma di televisori Honor dovrebbe rappresentare la prima ondata di dispositivi Hongmeng.

Tuttavia Huawei non ha ancora confermato se Hongmeng sarà presente sugli smartphone futuri. Il presidente della società ha dichiarato di preferire l'utilizzo di Android sugli smartphone, ma il passaggio potrebbe avvenire in futuro come parte di una strategia a lungo termine.

Storicamente nessun altro produttore di smartphone è stato in grado di separarsi da Google e continuare a prosperare.