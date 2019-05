Huawei, alternativa ad Android a giugno 2019

Il sistema operativo di Huawei, nome in codice HongMeng e sviluppato internamente dall'azienda cinese, sarà distribuito commercialmente il mese prossimo. Come sappiamo, questo sistema operativo andrà a rimpiazzare Android una volta che il blocco da parte di Google diverrà pienamente operativo. A darci queste informazioni sull'uscita del sistema operativo del gigante cinese è direttamente un dirigente responsabile dell'area mediorientale dell'azienda, che ha parlato in esclusiva con i colleghi di TechRadar Middle East.

Il 20 maggio scorso, Google ha annunciato che avrebbe limitato l'accesso ad Android per i dispositivi Huawei, ma la Casa Bianca ha poi concesso un'estensione fino al prossimo 19 agosto.

Altre imprese operanti nel settore tecnologico hanno seguito le orme di Google tra cui Intel, Qualcomm, Micron e ARM. Anche le organizzazioni che si occupano dello sviluppo di standard come Bluetooth, SD e WiFi hanno imposto restrizioni a Huawei.

"Huawei sapeva che questo sarebbe successo e si è preparata a questa eventualità. Il sistema operativo era già pronto a gennaio 2018 ed era il nostro 'piano B.

Non volevamo immettere il sistema operativo sul mercato perché avevamo delle relazioni molto solide con Google e altre aziende e non volevamo rovinare questi rapporti. Adesso, invece, siamo pronti a partire con la distribuzione del sistema operativo il mese prossimo". Queste sono le parole di Alaa Elshimy, Managing Director e Vice President di Huawei Enterprise Business Group Middle East.

Sebbene il blocco divenga operativo a fine agosto, Huawei ha già pronto il proprio sistema operativo che sarà distribuito a giugno.

Il sistema operativo, noto internamente con il nome di HongMeng, si pensa sarà compatibile con smartphone, computer, tablet, TV, auto connesse, smartwatch, dispositivi indossabili e altri prodotti.

Tutte le applicazioni che funzionano con Android funzioneranno sul nuovo sistema operativo senza necessità di ulteriori modifiche, afferma Elshimy, aggiungendo che gli utenti potranno scaricare le app dallo store Huawei AppGallery.

Resta da vedere, comunque, se tutte le app disponibili su Google Play Store saranno presenti anche sul negozio di Huawei, visto anche che gli altri sistemi operativi (Windows Phone, BlackBerry OS e altri) che in passato hanno tentato di eguagliare l'offerta di App di Google non sono riusciti nel loro intento.

Se il sistema operativo HongMeng dovesse non avere app essenziali, sarebbe difficile per Huawei convincere i consumatori a scegliere i suoi prodotti.

Huawei è autosufficiente

"Le sanzioni degli Stati Uniti non avranno un impatto sul sistema operativo dell'azienda né sui processori visto che siamo autosufficienti sotto molti punti di vista.

"Produciamo internamente tutti i processori ad eccezion fatta di quelli di Intel per i PC e i server. Tutte le aziende attive nel settore dell'archiviazione usano processori Qualcomm e noi siamo gli unici ad usare i nostri. Ecco perché possiamo scegliere a che velocità andare", ha affermato Elshimy.

Inoltre, ha aggiunto che Huawei dispone di propri processori basati su architettura ARM destinati a sostituire le soluzioni Intel e che l'azienda presenterà presto il suo database simile a Oracle.

Secondo fonti interne al settore in cui opera Huawei, il gigante cinese acquista ogni anno beni e servizi da imprese statunitensi per un valore di undici miliardi di dollari. Adesso, però, qualora l'azienda volesse comprare tecnologia o componenti da imprese a stelle e strisce dovrà ottenere l'approvazione statale.

E il WiFi?

Quando gli abbiamo chiesto cosa intende fare Huawei per i problemi legati a WiFi e Bluetooth, il dirigente Huawei ci ha risposto che il WiFi è uno standard internazionale e che Huawei è uno dei maggiori contributori della WiFi Alliance.

"Secondo me, se ci dovessero tenere fuori dall'organizzazione, chi ci perde di più sarà l'organizzazione stessa", ha spiegato Elshimy riferendosi alla WiFi Alliance. "Se ragioniamo a livello di settore, si tratta di uno standard ed è bene rispettare questo standard, ma per fare ciò non è necessario essere parte della Alliance. Lo stesso vale per il Bluetooth e l'SD."

Elshimy ha anche aggiunto, però, che escludere Huawei dalla Alliance non fa altro che aggiungere pressione su Huawei stessa all'interno della guerra commerciale in corso.

L'amministratore delegato di Huawei, Ren Zhengfei, ha recentemente affermato che nessuno potrà tenere il passo di Huawei nei prossimi due o tre anni e il fatto che si tratti di una società non quotata in borsa è senz'altro un vantaggio, visto che consentirà all'azienda di effettuare grandi investimenti con più facilità.