Huawei julkaisee Androidin korvaavan käyttöjärjestelmän kesäkuussa

Huawei vahvisti yksinoikeudella TechRadarin Lähi-idän toimitukselle, että yhtiö on valmis julkaisemaan oman mobiilikäyttöliittymänsä jo ensi kuussa. Nykyisen Androidin korvaava käyttöjärjestelmä on liikkunut koodinimellä HongMeng ja sen on määrä päätyä heti alusta asti kansainväliseen levitykseen.

Käyttöliittymän kehittämisen taustalla ovat Yhdysvaltojen asettamat talouspakotteet, jotka ajoivat Googlen leikkaamaan yhteistyönsä Huawein kanssa. Yhdysvaltain hallitus myönsi Huaweille kuitenkin poikkeusluvan, jonka myötä Android-käyttöliittymään saadaan normaalit päivitykset elokuun 19. päivään saakka.

Huawein ahdinko syveni entisestään, kun muut tekniikkayhtiöt seurasivat Googlen perässä. Niin Intel, Qualcomm, Micron kuin ARM:kin katkaisivat yhteistyönsä kiinalaisvalmistajan kanssa, ja Huawei suljettiin ulos jopa Bluetooth-, SD-kortti- ja WiFi-protokollista.

"Huawei tiesi tämän olevan tulossa ja oli valmistautunut [tilanteeseen]. Käyttöliittymä oli valmis tammikuussa 2018 ja tämä oli varasuunnitelmamme", kertoo Huawein Lähi-idän toimintojen johtaja Alaa Elshimy.

"Emme halunneet tuoda käyttöliittymäämme markkinoille [aiemmin] Huawein ja Googlen välisen vahvan kumppanuuden vuoksi. Nyt olemme valmiit julkaisemaan sen ensi kuussa", Elshimy paljastaa.

Vaikka kielto astuu voimaan vasta elokuussa, Huawei on valmis ottamaan oman käyttöjärjestelmänsä käyttöön jo kaksi kuukautta ennen määräpäivää.

"Käyttöjärjestelmä tunnetaan talon sisällä nimellä HongMeng ja sen odotetaan olevan yhteensopiva niin puhelinten, tietokoneiden, tablettien, televisioiden, autojen, älykellojen kuin puettavien älylaitteidenkin kanssa."

"Käyttöjärjestelmän odotetaan myös tukevan kaikkia Android-sovelluksia ilman ylimääräistä säätöä", Elshimy kertoo. Hän lisää myös, että käyttäjät pystyvät lataamaan kaikki sovellukset Huawein oman AppGalleryn kautta.

Olisi todella vaikuttavaa, jos Huawei pystyisi tuomaan kaikki Google Play Kaupan sovellukset myös valmistajan omaan sovelluskauppaan. Esimerkiksi Windows Phone ja BlackBerry OS kärsivät nimittäin merkittävästi siitä, etteivät ne onnistuneet tarjoamaan yhtä suurta sovellusvalikoimaa kuin Googlen ja Applen sovelluskaupat.

On kuitenkin selvää, että Huawein on todella vaikea saada käyttäjiä valitsemaan puhelimiaan, jos HongMeng OS:ään ei saada mukaan markkinoiden suosituimpia sovelluksia.

Omavarainen yhtiö

"Yhdysvaltojen asettamat pakotteet eivät vaikuta yhtiön käyttöjärjestelmään tai järjestelmäpiireihin millään tavalla, sillä olemme monella tapaa omavarainen yhtiö".

"Kaikki järjestelmäpiirit – paitsi Intelin PC- ja palvelin-järjestelmäpiirit – valmistetaan yhtiön sisäisesti. Muut alan toimijat käyttävät Qualcommin järjestelmäpiirejä, mutta me olemme ainoita, joilla on oma järjestelmäpiiri. Siksi voimme edetä juuri omaan tahtiimme", Elshimy valottaa.

Hän lisää vielä, että Huaweilla on oma ARM-pohjainen suoritin, joka tulee korvaamaan Intelin järjestelmäpiirit. Yhtiö tulee julkaisemaan pian myös oman Oraclea muistuttavan tietokantansa.

Alan raporttien mukaan Huawei on ostanut amerikkalaisia komponentteja ja palveluita vuosittain yli 11 miljardilla dollarilla. Nyt kiinalaisvalmistaja joutuisi kuitenkin hankkimaan Yhdysvaltojen hallituksen hyväksynnän kaikille ostoilleen.

Entäs Wi-Fi?

Kysyimme Elshimyltä myös siitä, kuinka Huawein puhelimet pärjäisivät kuulumatta Wi-Fin ja Bluetoothin kansainvälisiin standardeihin. Hän kertoi meille, että Huawei on ollut aiemmin yksi Wi-Fi-liittoutuman suurimmista toimijoista.

"Mielestäni liittoutuma itsessään on suurin häviäjä, jos he päättävät pitää meidät sen ulkopuolella. Teollisuuden kannalta on hyvä, että valmistajat täyttävät standardit, mutta valmistajan ei ole välttämätöntä kuulua [standardit määrittävään] liittoon. Sama vastaus pätee myös Bluetoothin ja SD-korttien osalta."

Hän kuitenkin sanoo, että Huawein pitäminen liiton ulkopuolella on vain keino painostaa yhtiötä kauppasodan tiimoilta.

Huawein toimitusjohtaja Ren Zhengfei ilmoitti äskettäin, ettei kukaan muu toimija pystyisi saavuttamaan Huaweita seuraavan 2–3 vuoden aikana. Hän myös painotti, että yksityisenä yrityksenä sen on helppo tehdä suuriakin sijoituksia.