Horizon Zero Dawn, i prezzi del pre-order aumentano a causa dei furbetti

I preordini di Horizon Zero Dawn per PC sono stati attivati la scorsa settimana al prezzo allettante di 32,99 Sterline sullo store UK (circa 36,48 euro al cambio attuale). Tuttavia il prezzo del gioco è aumentato a causa di numerosi utenti che tentano di acquistare il gioco a un prezzo inferiore tramite VPN.

Se controllate la pagina del negozio Steam, noterete che il prezzo è ora di 49,99 euro, un aumento del 37%. La causa è da ricercare negli utenti che utilizzando una VPN possono accedere ai negozi di altri Paesi e acquistare il gioco a un prezzo molto più basso grazie al cambio di valuta favorevole.

In un post pubblicato su Reddit, un utente ha spiegato che il prezzo di Horizon Zero Dawn su PC fosse originariamente di 539 pesos in Argentina, pari a circa 7 euro. Sfortunatamente, il prezzo è ora salito a 2.100 pesos, ovvero un aumento del 288,9%.

Un utente di Reddit si è lamentato del fatto che i Paesi ricchi stanno sostanzialmente rovinando quelli più poveri sfruttando i prezzi locali e sembra proprio che sia così.

PC e PS5

Horizon Zero Dawn sarà disponibile su PC il 7 agosto e includerà una serie di miglioramenti rispetto alla versione per PS4, tra cui un miglior framerate, elementi ambientali dinamici, il supporto per monitor ultrawide e uno strumento di benchmarking in-game. La versione per PC include anche tutti i DLC rilasciati in precedenza.